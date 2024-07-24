Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти вперше вдарили по Харкову касетним «Іскандером»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Окупанти вперше вдарили по Харкову касетним «Іскандером»
Окупанти шість разів атакували Харків
фото з відкритих джерел

Ракети, якими РФ вдарила по Харкову були виготовлені у другому кварталі 2024 року

Касетний «Іскандер» використали росіяни під час повторного удару по промисловому об'єкту в Харкові вдень 24 липня. Про це повідомив очільник поліції Харківщини Володимир Тимошко в коментарі «Суспільному».

Як зазначив поліцейський, ракети, якими РФ вдарила по місту були виготовлені у другому кварталі 2024 року.

Уламок ракети, яким влучили росіяни у середмісті Харкова
Уламок ракети, яким влучили росіяни у середмісті Харкова
фото: Віталій Гнідий

«О 05:00 ранку удар був у абсолютно цивільний об'єкт, потім два удари по промисловому об'єкту в Харкові, за годину по цьому ж об'єкту вдарили касетним боєприпасом. Ми абсолютно певні, щоб вдруге били касетним боєприпасом, щоб уразити рятувальників та поліцейських, які там перебували. Це диво, що і рятувальники, і поліцейські виїхали з цього об'єкту за 10 хвилин до повторного удару. Однак, вони вдарили касетою, касета розлетілась по значній площі й були поранені люди, які проходили просто повз приватне підприємство по вулиці, або перебували у приватному секторі, розташованому поруч», – розказав він.

Очільник ОВА Олег Синєгубов також підтвердив використання касетного снаряда.

«У Харкові було повторне завдання удару. Знову ж таки ракетою «Іскандер», цього разу касетною. Ворог прицільно завдає ударів по підрозділах ДСНС, Національної поліції, тим, хто виїздить на ліквідацію наслідків», – сказав Синєгубов.

Нагадаємо, сьогодні, 24 липня, окупанти шість разів атакували Харків. Під час шостої атаки окупанти вдарили КАБом по майже центральній частині міста. Район приватної житлової забудови.

Як стало відомо згодом, двоє людей постраждали внаслідок удару по приватному житловому будинку. На місці працюють усі відповідні служби.

Читайте також: Росіяни розбомбили будинок харківського волонтера Сапронова (фото)
Теги: поліція війна зброя окупанти Харків

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Агресія Кремля рясно полита кров'ю жителів Татарстану, яких все повністю влаштовує
Втрати Росії або навіщо Татарстан відправляє на смерть своїх людей?
29 червня, 17:02
Будинок в Ріші Сунака в Кірбі Сіґстон у Північному Йоркширі
Четверо чоловіків зухвало вдерлись до садиби прем'єра Ріші Сунака
26 червня, 12:08
Наслідки удару по Дергачах
Через удар авіабомбами по Дергачах на Харківщині постраждали троє дітей – фото наслідків «прильоту»
26 червня, 23:20
1-го липня закінчився договір оренди релігійної організації Володимир-Волинської єпархії УПЦ МП на користування пам’яткою архітектури комплексом споруд Успенського собору у Володимирі
Московська церква захопила об'єкт культурної спадщини національного значення у Волинській області
2 липня, 17:35
Дніпро після атаки 7 липня
Атака на Кривий Ріг та Дніпро: понад 50 поранених
8 липня, 15:12
Андрій за позивним Грізлі – людина з великої літери, відважний воїн, головний сержант 1-ї роти спеціального призначення військової частини А4002
Пішов на фронт, щоб діти не знали, що таке війна. Згадаймо Андрія Костельного
10 липня, 09:00
США не хочуть давати Путіну аргументи, що війна була спровокована НАТО
Чи буде Польща збивати російські ракети? Білий дім зробив заяву
10 липня, 18:17
Пентагон вже провів перші випробування системи на початку цього року
Bloomberg: США готують пристрої, які глушитимуть супутники РФ та Китаю
19 липня, 22:32
Поліціянти отримали попередження про погрози Трампу та Венсу
У США поліція затримала чоловіка, який погрожував убивством Трампу і Венсу
20 липня, 19:44

Події в Україні

Убивство Фаріон: матір підозрюваного прокоментувала вчинок сина
Убивство Фаріон: матір підозрюваного прокоментувала вчинок сина
Начальник штабу «Азова» пояснив, чому не вдався контрнаступ ЗСУ 2023 року
Начальник штабу «Азова» пояснив, чому не вдався контрнаступ ЗСУ 2023 року
NYT: Міністр оборони РФ попередив очільника Пентагону про «таємну операцію» України
NYT: Міністр оборони РФ попередив очільника Пентагону про «таємну операцію» України
РФ нарощує темпи наступальних дій: що відбувається на фронті
РФ нарощує темпи наступальних дій: що відбувається на фронті
Росіяни захопили ще один населений пункт на Донбасі – DeepState
Росіяни захопили ще один населений пункт на Донбасі – DeepState
Убивство Фаріон: поліція розповіла цікаві факти про підозрюваного
Убивство Фаріон: поліція розповіла цікаві факти про підозрюваного

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
46K
У Пентагоні озвучили сенсаційну ідею по введенню іноземних військ в Україну
31K
Угорщина заявляє, що Україна загнала її у безвихідну ситуацію
24K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 липня: ситуація на фронті
9754
Підозрюваний у вбивстві Фаріон подражнив доньку загиблої в залі суду (відео)
8639
27 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8479
Якою була справжня Фаріон? Допис студента професорки зібрав десятки тисяч вподобайок

Новини

Майбутні офіцери СБУ побачили, що таке журналістика «на межі» (фото)
Сьогодні, 07:00
ДТЕК оновив графіки відключень у Києві для рівномірного навантаження на енергосистему
Вчора, 18:16
В ЄС відреагували на заклик зупинити російські метали та металургійних олігархів
25 липня, 14:55
Відключення світла: «Укренерго» змінило час знеструмлень низки областей
23 липня, 15:57
Вихід Байдена із президентських перегонів, вибухи в РФ: головне за ніч
22 липня, 06:43
У Житомирі не вимикали світло, поки в інших областях застосовувалися графіки – Кучеренко
21 липня, 16:15

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua