Окупанти вперше вдарили по Харкову касетним «Іскандером»

Ракети, якими РФ вдарила по Харкову були виготовлені у другому кварталі 2024 року

Касетний «Іскандер» використали росіяни під час повторного удару по промисловому об'єкту в Харкові вдень 24 липня. Про це повідомив очільник поліції Харківщини Володимир Тимошко в коментарі «Суспільному».

Як зазначив поліцейський, ракети, якими РФ вдарила по місту були виготовлені у другому кварталі 2024 року.

Уламок ракети, яким влучили росіяни у середмісті Харкова фото: Віталій Гнідий

«О 05:00 ранку удар був у абсолютно цивільний об'єкт, потім два удари по промисловому об'єкту в Харкові, за годину по цьому ж об'єкту вдарили касетним боєприпасом. Ми абсолютно певні, щоб вдруге били касетним боєприпасом, щоб уразити рятувальників та поліцейських, які там перебували. Це диво, що і рятувальники, і поліцейські виїхали з цього об'єкту за 10 хвилин до повторного удару. Однак, вони вдарили касетою, касета розлетілась по значній площі й були поранені люди, які проходили просто повз приватне підприємство по вулиці, або перебували у приватному секторі, розташованому поруч», – розказав він.

Очільник ОВА Олег Синєгубов також підтвердив використання касетного снаряда.

«У Харкові було повторне завдання удару. Знову ж таки ракетою «Іскандер», цього разу касетною. Ворог прицільно завдає ударів по підрозділах ДСНС, Національної поліції, тим, хто виїздить на ліквідацію наслідків», – сказав Синєгубов.

Нагадаємо, сьогодні, 24 липня, окупанти шість разів атакували Харків. Під час шостої атаки окупанти вдарили КАБом по майже центральній частині міста. Район приватної житлової забудови.

Як стало відомо згодом, двоє людей постраждали внаслідок удару по приватному житловому будинку. На місці працюють усі відповідні служби.