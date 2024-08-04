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Зеленський: F-16 в Україні, ми забезпечили це (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Зеленський: F-16 в Україні, ми забезпечили це (відео)
F-16 уже в Україні
скріншот відео Офісу президента

Повітряні сили ЗСУ перейшли на новий стандарт авіації

Перші західні винищувачі F-16 уже прибули в Україну. Починається новий етап у розвитку Повітряних сил ЗСУ. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час урочистостей до Дня Повітряних сил Збройних сил України.

Глава держави привітав наших воїнів із Днем Повітряних сил ЗСУ.

«Сьогодні ми вшановуємо силу та майстерність наших людей, завдяки яким небо України залишається українським. Тільки українським. Ворог не домінує й не буде домінувати в небі нашої держави. Так – з перших днів цієї війни, і так буде завжди. Російський окупант дуже сподівався знищити нашу українську авіацію та ППО – нашу спроможність захищати свою державу. Але українці цього не допустили. І це справжній героїзм – коли нашим воїнам Повітряних сил довелось протистояти більшому повітряному флоту Росії, і Україна змогла досягти своїх цілей, змогла захищатись, змогла знищувати окупанта. За майже два з половиною роки цієї війни наші Повітряні сили здійснили вже двадцять дві тисячі бойових вильотів. І ми збільшуємо силу нашої авіації. Україна тепер володіє й сучасними, дійсно ефективними системами ППО. Таких систем ППО ще не достатньо, щоб закрити від російських ракет і дронів дійсно все наше небо, але сьогодні український повітряний щит уже один із найсильніших у Європі. Українці довели, що можуть збивати навіть ті російські ракети, зокрема балістичні, про які довго говорили, що вони нібито недосяжні для захисників неба. Українці довели, що здатні оберігати чистоту українського неба від ворога й захищати від російського терору життя наших людей, наших міст та сіл. Я дякую за це кожному льотчику наших Повітряних сил. Я дякую за це всім інженерам, технічним працівникам, кожному воїну нашої ППО, усім українським зенітникам і всім, хто тренує наших воїнів так, щоб Україна відчувала результати бойової роботи українських Повітряних сил. Ми всі пишаємося вами, наші воїни! І всі в Україні мають пам'ятати, що означає такий героїзм. Який це ризик, яка це сміливість», – наголосив президент.

За його словами, нині – новий етап у розвитку Повітряних сил ЗСУ.

«Ми багато зробили для того, щоб українські Повітряні сили перейшли на новий стандарт авіації – на західну бойову авіацію. Від початку цієї війни ми говорили з партнерами про те, що необхідно закрити наше українське небо від російських ракет, від російських літаків. Ми провели сотні зустрічей та перемовин, щоб зміцнити можливості нашої авіації, зміцнити можливості нашої ППО, наших Сил оборони. Ми часто чули у відповідь слово «неможливо», але все ж ми зробили можливим те, що було нашою амбіцією, нашою оборонною потребою, а тепер це – дійсно реальність, реальність у нашому небі. F-16 в Україні. Ми забезпечили це. Я пишаюсь усіма нашими хлопцями, які якісно опановують ці літаки і вже почали їх використовувати для нашої держави. Я дякую нашій команді за цей важливий результат. Дякую партнерам, які справді дієво допомагають із F-16, і першим державам, які акцептували наш запит про надання літаків. Дякую! Данія, Нідерланди, Сполучені Штати і всі наші партнери – ми цінуємо вашу підтримку!

І бажаю нашим Повітряним силам, усім нашим воїнам відчувати гордість українців нашою бойовою авіацією і приносити Україні саме такі бойові результати, які наблизять нашу перемогу – перемогу України», – сказав український лідер.

Нагадаємо, що перші десять із можливих 79 винищувачів F-16 прибули в Україну в останній день липня.

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Теги: літак Володимир Зеленський винищувач

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