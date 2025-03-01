Трамп зробив заяви щодо зустрічі із Зеленським та війни в Україні

Президент США вважає, що Зеленський має перестати критикувати Путіна і заявити про прагнення укласти мир

28 лютого у Вашингтоні відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Як відомо, Зеленський прибув для підписання угоди щодо корисних копалин. Однак, під час зустрічі розгорілася справжня суперечка. Після сварки Трампа та Зеленського перший зібрався зі своїми ключовими радниками в Овальному кабінеті, а потім доручив держсекретарю Рубіо та своєму раднику з національної безпеки Майку Волцю передати Зеленському, що йому час покинути Білий дім. «Главком» зібрав заяви Трампа, які він зробив, коли вийшов до журналістів.

Трамп назвав зустріч із Зеленським «не успішною» та після перепалки із Зеленським висловив упевненість, що Путін хоче миру. Також він заявив, що Зеленський без США – програє. Крім того, президент США заявив, що наполягає на припиненні вогню в Україні негайно.

Трамп назвав умови повернення до діалогу із Зеленським: президент вважає, що глава України має перестати критикувати Путіна і заявити про прагнення укласти мир.

«Ми не будемо продовжувати боротися. Ви або закінчуєте війну, або нехай воюють та подивимось що буде, дозволимо їм розрішити це боротьбою. Нам не потрібна 10-річна війна. Він хоче нас на це підписати і далі воювати, але ми на це не підемо, не заради цієї країни», – висловився Трамп.

Нагадаємо, під час зустрічі президентів США та України сталася сварка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

«Ви не бачите, що маєте проблеми? У вас бракує людей, бракує чоловіків», — заявив він Зеленському.

На що Зеленський відповів, що Венс не може цього знати, оскільки він «за океаном», і запропонував приїхати до України, щоб побачити на власні очі.

Трамп порадив Зеленському «бути вдячним»: «У вас немає карт на руках, у вас закінчуються військові. Ви не можете нам казати: «Я не хочу припиняти війну, я хочу те, я хочу се. Ми на межі Третьої світової, але ви не поважаєте США».

Стало відомо, що держдепартамент США цього тижня ухвалив рішення припинити програму Агентства з міжнародного розвитку (USAID), спрямовану на відновлення української енергетики. Протягом останніх років у межах цієї ініціативи було вкладено сотні мільйонів доларів, щоб підтримати стійкість енергосистеми країни після російських атак. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на NBC News.