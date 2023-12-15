Обдурили державу на мільйони: чиновник «Антонова» зі спільником постануть перед судом

На початку грудня НАБУ і САП відправили зловмисників на лаву підсудних

Колишній директор з правових питань ДП «Антонов» та екскерівник адвокатського об’єднання, дії яких завдали державі збитків на понад 18 млн грн, постануть перед судом. НАБУ і САП також обвинувачують їх у складанні завідомо неправдивих офіційних документів.

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Слідство встановило, що у липні 2018 року адвокатське об’єднання в межах договору про надання юридичних послуг мало допомогти ДП «Антонов» стягнути заборгованість у сумі понад 347 млн грн зі збанкрутілого АТ «Брокбізнесбанк» за депозитним договором. Частина цієї заборгованості була забезпечена іпотекою (нежитловою будівлею у Києві, оціночна вартість якої становила понад 120 млн грн).

У грудні 2018 року будівлю передали ДП «Антонов» як часткове стягнення заборгованості. Згідно з укладеним договором та додатковою угодою до нього, винагорода адвокатів за надані юридичні послуги мала становити 5% від вартості переданого, проте нереалізованого майна. Натомість директор з правових питань ДП «Антонов» за змовою з очільником адвокатського об’єднання погодив оплату послуг у завищеному розмірі – майже 10% від оціночної вартості будівлі. У зв’язку з цим держпідприємство перераховувало адвокатам на 7 млн грн більше.

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У травні 2021 року, на виконання законів України та розпорядження Уряду нежитлову будівлю передали до сфери управління іншого державного органу. На момент передачі будівля була оцінена у понад 212 млн грн. На цю суму були списані боргові зобов’язання ДП «Антонов» перед державою. Після того посадовець ДП «Антонов» у змові з директором адвокатського об’єднання погодив оплату йому додаткових 11 млн грн внаслідок передачі будівлі.

При цьому адвокатське об’єднання до передачі будівлі та до списання боргових зобов’язань ДП «Антонов» перед державою жодного стосунку не мало, а вказане питання взагалі не охоплювалося договором про надання юридичних послуг. Таким чином, загальна сума збитків держпідприємству становила 18 млн грн.

На всю суму коштів, які ДП «Антонов» перерахував адвокатському об’єднанню, під час досудового розслідування було накладено арешт. Розслідування вказаних фактів НАБУ і САП розпочали навесні 2022 року після заяви від ДП «Антонов». 10 березня 2023 року НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому посадовцю ДП «Антонов» (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України) та директору адвокатського об’єднання (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України). У липні 2023 року розслідування завершили.

Нагадаємо, до суду скерували обвинувальний акт щодо колишнього генерального директора ДП «Антонов», через службову недбалість якого було знищено літак «Мрія».