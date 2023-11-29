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Хотіли захопити паркувальний бізнес: СБУ знешкодила у столиці рейдерську банду

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Хотіли захопити паркувальний бізнес: СБУ знешкодила у столиці рейдерську банду
Зловмисники намагалися «підім’яти» під себе легальний паркувальний бізнес у Києві
фото: пресслужба СБУ

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна

Правоохоронці нейтралізувалиу Києві злочинну організацію, яка тероризувала мешканців Києва та захоплювала їхній бізнес. До складу угруповання входило 15 осіб, серед яких представники криміналітету з пострадянських країн. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Як зазначається, зловмисники намагалися «підім’яти» під себе легальний паркувальний бізнес у Києві.

За даними слідства, фігуранти підшукували «привабливі» автостоянки в столиці та змушували їхніх власників відмовитися від управління цими об’єктами.

Фактично бандити «заводили» на стоянки своїх менеджерів, які привласнювали весь прибуток, а реальних власників – залишали без нічого.

У разі відмови – зловмисники здійснювали збройні напади на підприємців. Їм погрожували насильством та фізичною розправою.

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За наявними даними, щомісяця фігуранти одержували мільйонні «прибутки», частину з яких направляли на поповнення так званої «злодійської каси».

У результаті оперативних дій із залученням бійців спецпідрозділу ЦСО «А» СБУ в столиці затримано шістьох учасників угруповання під час передачі їм грошей від потерпілого.

При обшуках за адресами проживання фігурантів вилучено:

  • вогнепальну зброю та боєприпаси;
  • ​мобільні телефони, комп’ютери та чорнові записи із доказами незаконної діяльності;
  • ​печатки фіктивних фірм, які фігуранти використовували для «завірення угод» з постраждалими підприємцями;
  • понад пів мільйона готівки у гривневому еквіваленті, ймовірно одержаної злочинним шляхом.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪ ​ч. 4 ст. 189 (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану);

▪ ​чч. 1 та 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній).

Крім того, дії одного із затриманих додатково кваліфікуються за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників злочинної організації та її керівника. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, блогер-провокатор з Києва, який робив «скандальні» стріми, отримав підозру.

Теги: СБУ Київ бізнес машини розслідування боєприпаси

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