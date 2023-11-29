Хотіли захопити паркувальний бізнес: СБУ знешкодила у столиці рейдерську банду

Зловмисники намагалися «підім’яти» під себе легальний паркувальний бізнес у Києві

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна

Правоохоронці нейтралізувалиу Києві злочинну організацію, яка тероризувала мешканців Києва та захоплювала їхній бізнес. До складу угруповання входило 15 осіб, серед яких представники криміналітету з пострадянських країн. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Як зазначається, зловмисники намагалися «підім’яти» під себе легальний паркувальний бізнес у Києві.

За даними слідства, фігуранти підшукували «привабливі» автостоянки в столиці та змушували їхніх власників відмовитися від управління цими об’єктами.

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Фактично бандити «заводили» на стоянки своїх менеджерів, які привласнювали весь прибуток, а реальних власників – залишали без нічого.

У разі відмови – зловмисники здійснювали збройні напади на підприємців. Їм погрожували насильством та фізичною розправою.

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За наявними даними, щомісяця фігуранти одержували мільйонні «прибутки», частину з яких направляли на поповнення так званої «злодійської каси».

У результаті оперативних дій із залученням бійців спецпідрозділу ЦСО «А» СБУ в столиці затримано шістьох учасників угруповання під час передачі їм грошей від потерпілого.

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При обшуках за адресами проживання фігурантів вилучено:

вогнепальну зброю та боєприпаси;

​мобільні телефони, комп’ютери та чорнові записи із доказами незаконної діяльності;

​печатки фіктивних фірм, які фігуранти використовували для «завірення угод» з постраждалими підприємцями;

понад пів мільйона готівки у гривневому еквіваленті, ймовірно одержаної злочинним шляхом.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪ ​ч. 4 ст. 189 (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану);

▪ ​чч. 1 та 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній).

Крім того, дії одного із затриманих додатково кваліфікуються за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

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Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників злочинної організації та її керівника. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, блогер-провокатор з Києва, який робив «скандальні» стріми, отримав підозру.