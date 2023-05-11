Які цивільні аеропорти зруйнувала чи пошкодила Росія: інфографіка

Однією з головних цілей окупантів 24 лютого 2022 року був аеродром «Антонов», розташований у Гостомелі на Київщині

Авіаційна інфраструктура України зазнала величезних збитків через повномасштабну війну. У перші тижні вторгнення російські війська активно завдавали ракетних ударів по ключових аеродромах. На даний момент відомо про 19 пошкоджених об'єктів – цивільних та подвійного значення. «Слово і діло» створили інфографіку, які цивільні аеропорти було зруйновано чи пошкоджено під час боїв.

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Однією з головних цілей окупантів 24 лютого 2022 року був аеродром «Антонов», розташований у Гостомелі Київської області. Бої за аеропорт тривали кілька днів, і його інфраструктура була майже повністю зруйнована – ангари (в одному з них згорів літак «Мрія»), технічні приміщення та злітно-посадкова смуга (через її пошкодження росіяни не змогли посадити там свої Іл-76 з десантом).

На початку війни було пошкоджено міжнародний аеропорт «Бориспіль» під Києвом – ракета влучила у технічні приміщення.

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Під удар у ті дні потрапили також міжнародні аеропорти у Житомирі та Запоріжжі, наскільки вони постраждали – невідомо.

Унаслідок ракетного удару в липні було зруйновано ангари аеропорту в Кропивницькому. В Одесі та Рівному пошкоджено злітно-посадкові смуги, у Харкові – термінал.

Повністю або майже знищено аеропорти у Вінниці, Івано-Франківську, Херсоні та Кривому Розі.

Міжнародний аеропорт у Дніпрі, який є одним із найбільших у країні і який почали реконструювати перед війною, теж непридатний для використання: кілька ракетних ударів знищили злітно-посадкову смугу, пошкодили термінал та будівлю аеровокзалу.

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Уже десятки разів потрапляв під обстріл Миколаївський міжнародний аеропорт: основна будівля аеропорту, термінал, диспетчерська вежа, злітно-посадкова смуга не підлягають відновленню.

Неможливо поки встановити ступінь пошкоджень аеропортів на окупованій території – у Бердянську (Запорізька область), Маріуполі (Донецька область), Сєвєродонецьку (Луганська область). Наприклад, по Бердянському аеропорту завдавали ударів ЗСУ, оскільки російські війська розмістили там техніку.

До слова, засоби протиповітряної оборони, зокрема літаки F-16, дозволили б відкрити аеропорт у Львові.

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