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Знищення «Мрії». Екскерівник «Антонова» постане перед судом

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Знищення «Мрії». Екскерівник «Антонова» постане перед судом
Літак АН-225 «Мрія» своєчасно не було транспортовано з небезпечної зони
фото: Офіс генпрокурора

Справу проти екскерівника заводу «Антонов» відкрито за фактом службової недбалості

До суду скерували обвинувальний акт щодо колишнього генерального директора ДП «Антонов», через службову недбалість якого було знищено літак «Мрія». Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

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Колишній керівник держпідприємства неналежно виконував свої службові обов’язки щодо забезпечення збереження майна
фото: Офіс генпрокурора

Справу проти екскерівника заводу «Антонов» відкрито за фактом службової недбалості (ч. 2 ст. 367 КК).

Правоохоронці встановили, що колишній керівник держпідприємства неналежно виконував свої службові обов’язки щодо забезпечення збереження майна.

Через це транспортний літак АН-225 «Мрія» своєчасно, до початку повномасштабного вторгнення РФ, не було транспортовано з небезпечної зони – аеродрому «Антонов» у Гостомелі Київської області.

Внаслідок обстрілів росіянами повітряне судно було знищено. Державі завдано майже 8,5 млрд гривень збитків. Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

Нагадаємо, у результаті повітряної атаки російських військ на аеропорт Гостомель під Києвом був спалений один із найбільших та найпотужніших літаків у світі українського виробництва АН-225 «Мрія».

Також Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) оголосило про передачу Офісу генпрокуратура України дев’яти автономних безпілотників Skydio. Безпілотники Skydio мають камери 4K, які використовуватимуться для фото- та відеозйомки для документування воєнних злочинів.

В USAID очікують, що це допоможе Офісу генпрокуратура задокументувати понад 115 тис. випадків знищення цивільної інфраструктури та доказів порушення прав людини в прифронтових громадах і на звільнених територіях.

До слова, Служба безпеки і ДБР зібрали доказову базу на чинного народного депутата України Юрія Арістова, який попри заборону для посадовців на виїзд за кордон під час війни, поїхав відпочивати на острови в Індійському океані.

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Теги: Мрія літак суд Антонов Офіс Генерального прокурора

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