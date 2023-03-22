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Обійми та головна обіцянка військовим. Кадри Зеленського на Донеччині (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Обійми та головна обіцянка військовим. Кадри Зеленського на Донеччині (відео)

Зеленський: «Але найголовніше зараз перемога. Після перемоги точно все відбудуємо»

Під час зустрічі з українськими захисниками на Бахмутському напрямку, президент України вручив їм нагороди, та подякував за захист держави. Вкінці зустрічі воїни зробили фото з президентом, а також Зеленський обійняв військову.

«Маю честь нагородити кращих на наших героїв... Бачили багато всього зруйнованого навколо. Але найголовніше зараз перемога. Після перемоги точно все відбудуємо. Низький уклін всім тим героям, вашим побратимам, яких ви втратили на сході, в цілому на цій війні», – сказав президент.

Зокрема, орден «Золота Зірка» від Глави держави отримав артилерист, капітан Ілля Вергун, якому присвоєно звання Героя України. З 24 лютого 2022 року він бере участь у протистоянні збройній агресії Російської Федерації. Безпосередньо керував протитанковими розрахунками під час звільнення міста Тростянця Сумської області, брав участь у стримуванні противника на Ізюмському напрямку. Підрозділи під його керівництвом та за особистої участі Іллі Вергуна знищили велику кількість ворожої техніки.

Як повідомлялося, Зеленський здійснив робочу поїздку в Донецьку область і відвідав передові позиції українських захисників на Бахмутському напрямку.

Теги: звання героя президент звільнення перемога орден 24 лютого

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