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Сергій Борщевський Письменник, дипломат, експерт Центру дослідження Росії

Україна повинна бути готова до розпаду Росії

glavcom.ua
Кінець РФ може настати дуже стрімко
фото з відкритих джерел

Розпад Росії, традиційно звинувативши в усьому Захід, припустив навіть Путін

Почну з короткої цитати: «Захід на початку 1990-х припустився помилки, дозволивши Росії підвестися з колін. Не можна це повторювати. Світу було б комфортніше жити, якби на її території існували невеликі незалежні держави. Уявіть глобус без РФ. Там будуть мирний Дагестан, Башкортостан, Татарстан. Правда, гарно?»

Це слова з мого інтерв'ю журналу «Країна», сказані рік тому – під публікацією дата: 1 березня 2022 року. Не знаю, що думали про мене тоді читачі. Ворог під Києвом, а я про розпад Росії.

Про розпад Росії як передумову миру на планеті Земля я говорив тоді і моїм іспаномовним слухачам у програмах новин РТБ «Марті» (Маямі, США).

Зараз про ймовірність розпаду Росії говорять багато.

«Захід повинен готуватися до розвалу Росії», – заявив у коментарі Суспільному новообраний президент Чехії Петр Павел.

Розпад Росії, традиційно звинувативши в усьому Захід, припустив навіть Путін. ТАСС наводить його слова: «Російський народ, якщо Заходу вдасться розвалити Російську Федерацію і встановити контроль над її уламками, може не зберегтися – будуть московити, уральці тощо».

24 лютого вітчизняні ЗМІ поширили міркування президента України про майбутнє Росії: «Мені все одно. Я вважаю, що вони мають свою державу і вони повинні думати про свою державу».

Був колись анекдот: вбігає до хати хлопчик і кричить: – Вуйку, по радіо щойно передали, що москалі на Місяць полетіли!» Вуйко неквапно виймає з рота файку і питає: – Усі полетіли?

Якщо в такому сенсі, то й мені байдуже майбутнє Росії та її фауни – нехай хоч усі на Місяць полетять.

Але сьогодні розпад Росії на порядку денному, і якщо, за словами президента Чехії, Захід повинен до цього готуватися, то Україна тим паче. І вже сьогодні слід окреслити бачення проблеми та зовнішньо– і внутрішньополітичні задачі, що з цього бачення випливають.

Не втомлюватись пояснювати партнерам, що свого часу вони помилилися щодо Росії, і сьогодні українці тисячами життів розплачуються за ту давню помилку. Пояснювати, що іншою Росія не стане, а тому в інтересах людства її розпад на невеликі демілітаризовані країни, позбавлені імперських амбіцій.

Задач багато – політичних, військових, економічних та інших. І що надзвичайно важливо: на випадок розпаду Росії – жодних біженців, жодних переселенців звідти. Їм тут не місце.

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Теги: Петр Павел земля путін українці Україна президент Дагестан ворог 24 лютого росія

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