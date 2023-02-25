Чому Росія не влаштувала 24 лютого масовану ракетну атаку: відповідь генерала

Країні агресору завадив Китай та його мирний план

Росія мала дві причини, аби не влаштовувати масований ракетний обстріл України 24 лютого – в річницю свого повномасштабного вторгнення. Про це військовий експерт та генерал-лейтенант Ігор Романенко розповів 24 каналу.

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На його думку, Росія не вдалася до ракетної атаки через свої обмежені можливості щодо ракет і дронів-камікадзе іранського виробництва. Ще одна причина – військово-політичні обставини.

«Росіяни, можливо, могли б набрати кількість ударних ракетних елементів на атаку середнього рівня, але це не спрацювало ще через військово-політичні обставини», – сказав Романенко.

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Ідеться про мирний план Китаю щодо завершення війни в Україні, який був оголошений 24 лютого. Генерал-лейтенант пояснив, що Москва зацікавлена в такій ініціативі Пекіна, тож масований обстріл України цього дня мав би дивний вигляд.

З іншого боку, зауважив експерт, Китай керує військово-політичними, стратегічними та геополітичними підходами щодо допомоги Росії, тож можуть висувати їй свої умови. Так було, наприклад, з Олімпіадою-2022 в Пекіні напередодні повномасштабного вторгнення. Романенко уточнив, що тоді Пекін попередив Москву, що Ігри мають відбутися спокійно.

Нагадаємо, Китай опублікував так званий мирний план зі своїми ідеями щодо врегулювання війни, яку Росія розв'язала проти України. Документ із назвою «Позиція Китаю щодо політичного врегулювання української кризи» опублікувало міністерство закордонних справ країни.

У запропонованому плані є 12 пунктів:

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повага до суверенітету всіх країн;

відмова від «менталітету холодної війни»

припинення бойових дій;

відновлення мирних переговорів;

вирішення гуманітарної кризи;

захист цивільного населення та військовополонених;

підтримання безпеки атомних електростанцій;

зниження стратегічних ризиків;

сприяння експорту зерна;

припинення односторонніх санкцій

підтримання стабільності промислових ланцюгів і ланцюгів поставок;

сприяння післявоєнній відбудові

Сполучені Штати Америки відреагували на так званий мирний план Китаю по Україні. В адміністрації американського президента Джо Байдена нагадали, що війна в Україні може закінчитися хоч завтра, оскільки це «війна вибору» російського диктатора Володимира Путіна. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, передає СNN.