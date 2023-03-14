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Росія включила режим економії на полі бою: британська розвідка розкрила деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія включила режим економії на полі бою: британська розвідка розкрила деталі
За даними британської розвідки, Росія вже вдалася до видачі старих запасів боєприпасів
фото ілюстративне

Жодне російське з'єднання не може вести оперативно значущі наступальні дії

У російських загарбників закінчуються артилерійські боєприпаси, тож бойові ватажки окупантів на багатьох ділянках фронту застосовують надзвичайно каральні норми. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

«Це майже напевно було ключовою причиною того, що останнім часом жодне російське з'єднання не могло вести оперативно значущі наступальні дії», – йдеться у повідомленні.

За даними британської розвідки, Росія вже вдалася до видачі старих запасів боєприпасів, які раніше вважалися непридатними для використання. Указом президента РФ від 3 березня встановлено заходи для мінпромторгу щодо повноважень керівників підприємств оборонно-промислового комплексу, які не виконують виробничих завдань.

«Росія все частіше застосовує принципи командної економіки до свого військово-промислового комплексу, тому що вона визнає, що її оборонні виробничі потужності є ключовим уразливим місцем «спеціальної військової операції», яка дедалі більше виснажується», – зазначили у міноборони Британії.

Нагадаємо, триває 384-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Попри значні втрати, противник продовжує наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили понад 100 ворожих атак на зазначених напрямках.

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Теги: розвідка росія Міноборони Герой України боєприпаси перемога втрати британська розвідка

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