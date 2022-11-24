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Допомагав ФСБ втікати з Херсонщини: пособник окупантів отримав підозру

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Допомагав ФСБ втікати з Херсонщини: пособник окупантів отримав підозру
Власник станції прогулянкових катерів «перереєстрував» власний бізнес на користь країни-агресора
СБУ

Чоловік добровільно передав у розпорядження агресора шість плавзасобів, кожен з яких розрахований на 30 пасажирських місць

Служба безпеки викрила ще одного пособника окупантів під час стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні. Ним виявився власник місцевої станції прогулянкових катерів, який допомагав загарбникам втікати від контрнаступу Сил оборони на південному напрямку. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Для цього він добровільно передав у розпорядження агресора шість плавзасобів, кожен з яких розрахований на 30 пасажирських місць. Саме на цих катерах на лівий берег Дніпра «евакуйовувались» кадрові співробітники ФСБ і ще декілька підрозділів окупаційних угруповань РФ», – йдеться в повідомленні.

Крім того, ворог залучив плавзасоби для примусового вивезення частини місцевих жителів до тимчасово окупованих районів Херсонщини.

Слідство встановило, до широкомасштабного вторгнення цей чоловік влаштовував морські екскурсії в районі Залізного порту. Після тимчасового захоплення регіону він «перереєстрував» власний бізнес на користь країни-агресора і уклав відповідний «договір» з окупаційною адміністрацією. Після звільнення обласного центру зловмисник намагався переховуватись в місті. Втім, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання до 12 років ув’язнення.

Нагадаємо, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Російські загарбники на Херсонщині просуваються вглиб на 15-20 км від облаштованих рубежів на лівому березі Дніпра, щоб убезпечитись від обстрілів ЗСУ. 

Також раніше «Главком» повідомляв, як російські пропагандисти відреагували на виведення окупаційного угрупування з Херсона.

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Теги: Херсон війна росія окупанти Україна

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