Запоріжжя: окупанти накрили село касетними боєприпасами, є жертви

Серед постраждалих однорічна дівчинка, яка зазнала множинних мінно-вибухових поранень

У суботу, 8 жовтня, російські окупанти обстріляли село в Запорізькому районі. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Внаслідок ударів, завданих реактивними системами залпового вогню «Смерч» касетними боєприпасами, одна людина загинула та поранення отримали четверо місцевих жителів.

«Серед них однорічна дівчинка, на ім’я Аделіна. Дитина зазнала множинних мінно-вибухових поранень. Наразі вона в тяжкому стані перебуває в лікарні. У інших постраждалих не менш серйозні травми: контузія, осколкові поранення, перебиті кінцівки, відірвані пальці», – розповів Старух.

Всім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Нагадаємо, 7 жовтня надвечір російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю.

Зранку 7 жовтня ворог завдав ракетного удару по обласному центру Запоріжжя. Раніше рашисти атакували Запоріжжя дронами-камікадзе.