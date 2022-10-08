Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Запоріжжя: окупанти накрили село касетними боєприпасами, є жертви

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Запоріжжя: окупанти накрили село касетними боєприпасами, є жертви
У результаті розриву касетних боєприпасів мирні мешканці зазнали серйозних травм
фото ілюстративне

Серед постраждалих однорічна дівчинка, яка зазнала множинних мінно-вибухових поранень

У суботу, 8 жовтня, російські окупанти обстріляли село в Запорізькому районі. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Внаслідок ударів, завданих реактивними системами залпового вогню «Смерч» касетними боєприпасами, одна людина загинула та поранення отримали четверо місцевих жителів.

«Серед них однорічна дівчинка, на ім’я Аделіна. Дитина зазнала множинних мінно-вибухових поранень. Наразі вона в тяжкому стані перебуває в лікарні. У інших постраждалих не менш серйозні травми: контузія, осколкові поранення, перебиті кінцівки, відірвані пальці», – розповів Старух.

Всім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Нагадаємо, 7 жовтня надвечір російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю.

Зранку 7 жовтня ворог завдав ракетного удару по обласному центру Запоріжжя. Раніше рашисти атакували Запоріжжя дронами-камікадзе.

Читайте також:

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ворог завдав ракетного удару по Запоріжжю
Ворог завдав ракетного удару по Запоріжжю
Вчора, 17:26
Наші захисники приземлили ворожі повітряні цілі 
ЗСУ над Запоріжжям збили три ракети 
Вчора, 18:16
В тимчасово окупованому селі на Запоріжжі двоє дітей загинули від вибуху російської міни
На Запоріжжі на міні підірвалися двоє дітей
Сьогодні, 01:36

Події в Україні

В окупованому Криму з’явилися нові проукраїнські листівки (фото)
В окупованому Криму з’явилися нові проукраїнські листівки (фото)
Пожежа на Кримському мосту спричинила затори з кораблів
Пожежа на Кримському мосту спричинила затори з кораблів
Українські воїни з кулемета збили іранський дрон-камікадзе (відео)
Українські воїни з кулемета збили іранський дрон-камікадзе (відео)
Триметрові вирви: з’явилися фото наслідків нічного удару по Харкову
Триметрові вирви: з’явилися фото наслідків нічного удару по Харкову
Запоріжжя: окупанти накрили село касетними боєприпасами, є жертви
Запоріжжя: окупанти накрили село касетними боєприпасами, є жертви
Третій блекаут Запорізької АЕС. Що врятує світ від ядерної аварії?
Третій блекаут Запорізької АЕС. Що врятує світ від ядерної аварії?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
83K
Чи забере Україна Кубань? Зеленський прояснив позицію
56K
Води і хліба немає: мати рашиста обматюкала Путіна у його день народження (аудіо)
34K
ЗСУ допускають загрозу нової атаки на Київ
18K
На Запорізькій АЕС масштабна аварія: що сталося
11K
На Кримському мості стався вибух: перші фото та відео
11K
Чутки про розкол у Кремлі підривають видимість сили режиму Путіна – ISW

Новини

Росія вже порахувала збитки від вибуху на Кримському мосту
Сьогодні, 11:41
Окупанти скасували всі поїзди на Крим
Сьогодні, 10:40
Росія заявила про теракт на Кримському мосту
Сьогодні, 09:21
ЗСУ знищили понтонну переправу і відбили 17 атак ворога - Генштаб
Сьогодні, 07:28
Гучний скандал в УПЦ МП: митрополит отримав російський паспорт і поїхав молитися за мобілізацію до РФ
Сьогодні, 07:09
Чутки про розкол у Кремлі підривають видимість сили режиму Путіна – ISW
Сьогодні, 06:27

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту