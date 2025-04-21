Міноборони РФ заявило про закінчення «великоднього перемир’я»

Росія неодноразово звинувачувала Україну в начебто порушенні перемир’я, водночас сама обстрілювала українські міста

Російська Федерація оголосила про завершення «великоднього перемир'я». Окупаційним підрозділам наказали продовжувати бойові дії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони РФ.

Російське відомство заявило, що окупанти, за наказом диктатора Володимира Путіна, «суворо дотримувались режиму припинення вогню» з 18:00 19 квітня по 00:00 21 квітня, звинувативши Україну у порушенні так званого перемирʼя.

«Із закінченням дії перемир'я збройні сили Російської Федерації продовжили проведення спеціальної військової операції», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, 19 квітня близько 17:00 російський диктатор Володимир Путін оголосив одностороннє «великоднє перемир’я». Він наказав припинити вогонь, але водночас закликав війська бути готовими до «відбиття провокацій з боку київського режиму».

Раніше Державний департамент США заявив, що буде вітати продовження припинення вогню, попри те, що раніше Кремль заявив, що наказу про продовження не було.

Речник Держдепартаменту заявив, що вони бачили оголошення президента Путіна про тимчасове припинення вогню у зв'язку з Великоднем.

Тим часом речниця Міністерства закордонних справ Марія Захарова різко відреагувала на заклик Держдепу США, звинувативши Україну в тому, що вона порушила перемир’я та використала американську зброю Himars.

До слова, міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський порівняв російське оголошення «перемир’я» з виставою.