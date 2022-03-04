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    Події в Україні

    Рятувальники ліквідували пожежу на Запорізькій АЕС

    Пожежа на Запорізькій АЕС виникла внаслідок обстрілу з боку російських окупантів - Рятувальники ліквідували пожежу на Запорізькій АЕС
    Пожежа на Запорізькій АЕС виникла внаслідок обстрілу з боку російських окупантів

    Жертв і постраждалих внаслідок пожежі на АЕС немає

    Рятувальники ліквідували масштабну пожежу на Запорізькій АЕС Про це повідомляє ДСНС України.

    «О 06:20 пожежу в учбово-тренувальному корпусі Запорізької АЕС у м. Енергодар ліквідовано», - йдеться в повідомленні.

    Жертв та постраждалих немає.

    О 5:55 пожежу було локалізовано.

    05:20 на Запорізькій АЕС у місті Енергодар підрозділи ДСНС виїхали на гасіння пожежі в учбово-тренувальному корпусі. Псля проведення розвідки в п’ятиповерховому учбово-тренувальному корпусі Запорізькій АЕС зафіксовано, що відбувається горіння приміщень на третьому, четвертому та п’ятому поверхах.

    Нагадаємо, вночі 4 березня стало відомо про обстріл і пожежу на Запорізькій АЕС. Наразі кадирівці хочуть замінувати, йде бій всередині приміщення.

    Якщо вибухне, катастрофа буде у 10 разів більшою за Чорнобиль.

    Через обстріл Запорізької АЕС Міненерго просить США закрити зону польотів над Україною.

    Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що ми на порозі наймасштабнішої техногенної катастрофи в історії людства.

    Нагадаємо, Зеленський відреагував на обстріл Запорізькій АЕС, звернувшись до світу.

    Також Володимир Зеленський і президент США Джо Байден під час термінової розмови в ніч на п’ятницю обговорили ситуацію, пов’язану з обстрілами та захопленням Запорізької АЕС.

    Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон буде домагатися екстреного засідання Ради Безпеки ООН.

    Теги: пожежа Росія катастрофа ДСНС війна обстріл АЕС Україна Енергодар #stoprussia
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    Рятувальники ліквідували пожежу на Запорізькій АЕС