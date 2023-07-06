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Частина укриттів у Львові була зачинена під час нічної атаки – МВС

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Частина укриттів у Львові була зачинена під час нічної атаки – МВС
Через влучання ракети в житловий будинок у Львові загинули четверо людей
фото з відкритих джерел

Поліція відкрила кримінальне провадження через зачинені укриття у Львові під час нічної повітряної тривоги

Щонайменше 10 укриттів були зачинені у Львові під час нічної атаки російських окупантів. Про це повідомляє голова МВС України Ігор Клименко.

«Отримали інформацію про щонайменше 10 зачинених укриттів у Львові під час нічного обстрілу. Обурлива ситуація. Стільки уваги, вимог, суворих рішень. А висновки деякими відповідальними особами так і не зроблені», – написав він.

Поліція Львівської області вже відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 135 (залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України.

Міністр внутрішніх справ зауважив, що винні мають бути притягнені до відповідальності.

Зазначимо, що раніше місцеві мешканці заявляли, що у Львові нібито були закриті укриття під час повітряної тривоги. Мер Львова Андрій Садовий, коментуючи інформацію про нібито зачинені укриття у Львові, заявив, що «деякі укриття не є ідеальними», але вони є.

Нагадаємо, у Львові цієї ночі пролунали вибухи під час чергової ворожої повітряної атаки. Внаслідок цього є загиблі та поранені громадяни, а також пошкодження на об'єктах інфраструктури та влучання у житловий будинок.

Мер Львова Садовий заявив, що атака на цивільну інфраструктуру Львова у ніч на 6 липня стала найбільшою від початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, зруйновано житловий будинок, офісний комплекс, є руйнації у школі, в гуртожитках Львівської політехніки.

Кількість поранених внаслідок нічного ракетного удару росіян по Львову зросла до 37 людей. Відомо про чотирьох загиблих.

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Теги: Львів обстріл укриття

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