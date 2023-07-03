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Окупанти підтягують військові резерви на сході та півдні

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Окупанти підтягують військові резерви на сході та півдні
Маляр: Те, що ворог не просувається, а ми все-таки просуваємося, це говорить лише про професійність, мужність і силу наших військових
фото з відкритих джерел

Тяжкі бої між ЗСУ та окупантами відбуваються на кожній ділянці фронту

Російські загарбники підвели два десантно-штурмові полки на Бахмутському напрямку й підтягують резерви на півдні. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону «Єдині новини».

«Якщо говорити про Бахмутський напрямок, буквально останні два дні ворог підвів туди два полки десантно-штурмових, посилюючи власні спроможності. Тобто протистояння дуже серйозне», – зазначила Маляр.

Крім того, заступниця міністра підкреслила, що на півдні українські війська зіштовхуються із суцільним ворожим замінуванням і дистанційним замінуванням.

«Також він (ворог – «Главком») підтягує серйозні резерви на півдні», – наголосила Маляр.

Водночас заступниця міністра оборони поінформувала, що на сході минулого тижня українські сили вели наступ по декількох напрямках, в основному Бахмутському, і мали там тактичний успіх.

За словами Маляр, основні бої там тривали по Берхівці і Кліщіївці, і зараз там тривають ці бої, по північному флангу Бахмута тривали важкі бої, по південному були тактичні успіхи і певні просування.

«Але треба сказати, що ворог чинить дуже сильний опір. Те, з чим зіштовхуються наші Збройні Сили – це дуже жорсткий двобій. Те, що ворог не просувається, а ми все-таки просуваємося, це говорить лише про професійність, мужність і силу наших військових», – зазначила Маляр.

Вона також нагадала, що наприкінці тижня РФ відкрила ще один напрямок наступу – Сватівський, намагаючись прорватися до Лиману. Фактично охоплені боями там Невське, Діброве, Білогорівка, проте росіянам не вдається реалізувати свої плани, як і щодо Мар’їнки та Авдіївки.

Заступниця міністра оборони поінформувала, що на півдні українські сили просуваються на кількох напрямках – Мелітопольському та Бердянському.

«Словами «запеклі бої» можна охарактеризувати всю ситуацію минулого тижня і на півдні, і на сході», – резюмувала вона.

Нагадаємо, що протягом останнього тижня Силам оборони України вдалося звільнити 9 км² території на сході та 28,4 км² – на півдні.

Теги: окупанти ЗСУ наступ

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