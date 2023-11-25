Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупант розповів про злочини російських солдат в Україні (перехоплення)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Окупант розповів про злочини російських солдат в Україні (перехоплення)
Росіяни часто чинять убивства, будучи напідпитку
фото з відкритих джерел

Росіяни ґвалтують жінок та чинять убивства цивільних

Військова розвідка перехопила розмову, в якій окупант розповідає дружині про вбивства та ґвалтування цивільних солдатами РФ. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України та оприлюднило відповідний аудіозапис.

«Із 3-го батальйону мінометники жінку в місті зґвалтували й вбили, чоловіку молотком голову проломили», – каже окупант.

За його словами, це не єдиний злочин військових.

«Учора вбили одного, ну, там у «рубіжці», у лісі виходить, п'яні були», – каже рашист.

Раніше росіянин розповів про великі втрати у підрозділах, що діють на Авдіївському напрямку. За його словами, загиблих вивозять «Камазами», а поранених стільки, що їх уже розміщують у цивільних лікарнях, але навіть там не вистачає місця.

Також один із російських солдатів розповів про знущання з українських військових. Він пишається, що тепер вміє «різати голову по спіралі». 

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України накрили вогнем російських загарбників на Херсонському напрямку. Російські командири у відчаї думаю «викликати Зевса», щоб той допоміг їм блискавками.

Читайте також: «Наші все продали». Окупанти бідкається на нестачу озброєння (аудіо)
Теги: розвідка Міноборони злочин солдат рашист перехоплення

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пораненим окупантам бракує місця у лікарнях
Втрати росіян під Авдіївкою: убитих вивозять «Камазами» (перехоплення)
19 листопада, 19:48
РФ заявила про спробу України здійснити терористичну атаку двома БпЛА
Міноборони РФ заявило про перехоплення безпілотників над Курською областю
1 листопада, 01:24
Те, що зараз відбувається на фронті – це війна виснаження
Росія готується до перехоплення ініціативи на фронті – Time
29 жовтня, 16:36

Події в Україні

Нічна атака на Україну: скільки «Шахедів» знищено
Нічна атака на Україну: скільки «Шахедів» знищено
В окупованих містах Донеччини прогриміли вибухи: в кількох районах зникло світло
В окупованих містах Донеччини прогриміли вибухи: в кількох районах зникло світло
На одному з напрямків ворог посилив атаки – Генштаб
На одному з напрямків ворог посилив атаки – Генштаб
Атака на Україну, у РФ дрон влетів у багатоповерхівку: головне за ніч
Атака на Україну, у РФ дрон влетів у багатоповерхівку: головне за ніч
Аналітики ISW розповіли, що допомогло ЗСУ просунутися на південь від Бахмута
Аналітики ISW розповіли, що допомогло ЗСУ просунутися на південь від Бахмута
ЗСУ наступають у напрямку Мелітополя: аналіз ISW
ЗСУ наступають у напрямку Мелітополя: аналіз ISW

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
40K
Президент Латвії після пережитої в Києві російської повітряної атаки зробив важливу заяву
38K
Окупанти під Авдіївкою почали здаватися в полон
32K
Підсумки цієї ночі. Таких атак буде багато
17K
Пароль «картопля» не допоміг: прикордонники затримали групу ухилянтів
6203
Атака дронів на Київщину: в асфальті утворилася величезна вирва (фото)
5884
Європа змінить ставлення до Путіна? Нардеп зробив невтішний прогноз для України

Новини

Мокрий сніг, дощ та ожеледь: прогноз погоди на 26 листопада
Сьогодні, 05:51
Масштабна повітряна тривога тривала понад три години
Сьогодні, 03:21
Умєров провів розмову з главою Пентагону: деталі
Сьогодні, 01:51
26 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:25
Ситуація в енергетиці цієї зими – набагато гірша, – Український інститут майбутнього
Вчора, 14:20
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала понад 6 годин
Вчора, 09:02

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua