Окупант розповів про злочини російських солдат в Україні (перехоплення)
Росіяни ґвалтують жінок та чинять убивства цивільних
Військова розвідка перехопила розмову, в якій окупант розповідає дружині про вбивства та ґвалтування цивільних солдатами РФ. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України та оприлюднило відповідний аудіозапис.
«Із 3-го батальйону мінометники жінку в місті зґвалтували й вбили, чоловіку молотком голову проломили», – каже окупант.
За його словами, це не єдиний злочин військових.
«Учора вбили одного, ну, там у «рубіжці», у лісі виходить, п'яні були», – каже рашист.
Раніше росіянин розповів про великі втрати у підрозділах, що діють на Авдіївському напрямку. За його словами, загиблих вивозять «Камазами», а поранених стільки, що їх уже розміщують у цивільних лікарнях, але навіть там не вистачає місця.
Також один із російських солдатів розповів про знущання з українських військових. Він пишається, що тепер вміє «різати голову по спіралі».
Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України накрили вогнем російських загарбників на Херсонському напрямку. Російські командири у відчаї думаю «викликати Зевса», щоб той допоміг їм блискавками.
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