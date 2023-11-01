Міноборони РФ заявило про перехоплення безпілотників над Курською областю

Засоби ППО Росії нібито перехопили українські безпілотники над територією Курської області

Росіяни стверджують, що нібито збили два українські безпілотники. Про це повідомляє міноборони РФ в Telegram.

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У відомстві зазначили, що засоби протиповітряної оборони Росії нібито перехопили два українські безпілотники над територією Курської області.

«31 жовтня близько 23:30 припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку двома БпЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації», – повідомило Міноборони РФ.

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Нагадаємо, у ніч проти 27 жовтня у Курській області Росії пролунали вибухи ввечері. Росіяни стверджують, що нібито збили безпілотник.

Раніше повідомлялося, що збройні сили України нібито вдарили по селищу Тьоткіно в Курській області РФ, внаслідок чого населений пункт частково залишився без світла.

На початку жовтня СБУ атакувала дронами електропідстанцію, що живить населені пункти Суджа, Любімовка та Глушково Курської області. Військові об'єкти у цих населених пунктах лишилися без світла