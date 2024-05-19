Наступ на Харківщину: Банкова повідомила, як довго ще просуватимуться окупанти

Ідея наступу на Харківщину полягала в тому, щоб розширити лінію фронту, змусити Україну перемістити свої резерви та скористатися затримкою пакету допомоги від США

Кремль виділив на операції на Харківщині лише 15 тисяч солдатів

Російські загарбники зможуть просуватися в Харківській області ще кілька тижнів, допоки мають на цьому напрямку повну перевагу в ресурсах. Однак потім ситуація почне вирівнюватися. Про це заявив радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю The Guardian.

За оцінками посадовця, окупанти не будуть просуватися аж до Харкова, оскільки Кремль виділив на наступ на цьому напрямку лише 15 тисяч військових. Подоляк зазначив, що ідея операції в цьому регіоні полягала в тому, щоб розширити лінію фронту, змусити Україну перемістити свої резерви та скористатися затримкою пакету допомоги від США.

Радник керівника Офісу президента додав, що також у цього наступу є психологічна причина. Росія хоче продемонструвати, що може воювати скільки завгодно, а чинити опір нібито безглуздо.

Нагадаємо, що російські загарбники майже повністю зруйнували місто Вовчанськ, що на Харківщині, але так його і не захопили. Фото зі зруйнованого міста опублікували фотографи Костянтин і Влада Ліберови, а також журналіст Юрій Бутусов.

Президент України Володимир Зеленський припускає, що наступ російських окупантів у Харківській області може виявитися першою хвилею, за якою виникнуть і наступні.

До слова, на Харківщині російські загарбники беруть у полон і розстрілюють місцевих жителів північної частини Вовчанська. Евакуаційні групи Нацполіції продовжують працювати у Вовчанську попри інтенсивні бойові зіткнення та намагаються забезпечити подальшу евакуацію людей, додав міністр.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони виявляють місця скупчення ворога та знищують його на Харківському напрямку, не дозволяючи росіянам закріпитись у північній частині Вовчанська.