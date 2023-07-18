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ООН шукає спосіб відновити експорт українського зерна

Ростислав Вонс
glavcom.ua
ООН шукає спосіб відновити експорт українського зерна
ООН має низку ідей, які можуть вирішити проблему з експортом не лише української, але й російської продукції на світові ринки
фото з відкритих джерел

ООН прагне відновити експорт українського зерна після того, як Росія вийшла із зернової угоди

ООН шукає шляхи для відновлення експорту українського зерна після того, як Росія вийшла із зернової угоди. Про це заявив речник ООН Стефан Дюжаррік, повідомляє The Guardian.

За словами представника Організації Об’єднаних Націй, є низка ідей, які можуть вирішити проблему з експортом не лише української, але й російської продукції на світові ринки.

«Висувається низка ідей, як допомогти вивести українське та російське зерно та добрива на світові ринки після того, як Москва вийшла з угоди, яка дозволяла безпечний чорноморський експорт українського зерна», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Кремль припиняє зернову угоду. Зазначається, що РФ «негайно повернеться до зернової угоди як тільки її домовленості будуть виконані».

Раніше стало відомо, що Адміністрація США вважає, що вивезення українського зерна сухопутним шляхом буде менш ефективним, ніж морем у рамках Чорноморської зернової ініціативи, водночас не розглядає варіанта супроводу вантажних суден військовими кораблями.

До слова, Україна створила страховий фонд на випадок виходу країни-окупанта із зернової угоди. Відомо, що наразі він налічує щонайменше 20 млрд грн.

Читайте також: Вихід із зернової угоди – «чорний лебідь» для Росії
Теги: зерно ООН росія експорт

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