Окупанти активізували застосування бронетехніки на фронті – ISW

Від зими 2024-2025 років РФ значно скоротила застосування бронетехніки, але з липня ситуація змінилася

У ISW вважають, що таке пожвавлення може бути наслідком поступового відновлення російської здатності ремонтувати радянську бронетехніку

Російські терористичні війська останнім часом активізували використання бронетехніки у тактичних атаках на фронті. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

За інформацією аналітиків, від зими 2024-2025 років РФ значно скоротила застосування бронетехніки, а з квітня взагалі не проводила механізованих штурмів силами ротного рівня або більшими. Влітку росіяни переважно використовували мотоцикли й баггі. Втім, з початку липня 2025 року ситуація почала змінюватися: окупанти провели низку механізованих атак на взводному рівні в Донецькій і Запорізькій областях.

У ISW вважають, що таке пожвавлення може бути наслідком поступового відновлення російської здатності ремонтувати радянську бронетехніку й поповнювати запаси без її залучення до наступів, які призводять до великих втрат.

Аналітики припускають, що російські сили можуть тестувати вразливі ділянки української безпілотної оборони або випробовувати нову тактику. Також не виключено, що командування РФ дозволило підвищити рівень допустимого ризику втрати техніки.

«Російські війська можуть тимчасово збільшити використання бронетехніки, щоб перевірити слабкі місця в безпілотній обороні України в різних районах фронту», – зазначається у звіті.

Раніше ми писали, що російські терористи готують масштабніші удари по Україні, про що свідчить збільшення виробництва в РФ ракет і ударних безпілотників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

«Зростання виробництва ракет і дронів у Росії, ймовірно, дасть змогу росіянам продовжити завдавати дедалі масштабніших ударів по Україні восени 2025 року», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно Росія показала масштаби виробництва «шахедів». Дрони масово виробляють на заводі в Єлабузі. У цехах працюють навіть жінки та студенти.

Завод дронів у Єлабузі – російський військовий завод, побудований 2023 року в особливій економічній зоні «Алабуга» для широкомасштабного виробництва російської версії іранського БпЛА Shahed 136 під назвою «Герань-2». Завод розташований на відстані 1700 км від кордону з Україною.

За роботу студенти отримують 30-40 тисяч рублів на місяць. Збирають дрони вони цілодобово, іноді без перерв на відпочинок та їжу. У договорі про навчання прописано, що розголошувати інформацію про виробництво – заборонено. За порушення учня можуть оштрафувати на 1,5-2 млн рублів.