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Аналітики ISW повідомили, коли РФ може почати атакували 2000 дронами за ніч

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Аналітики ISW повідомили, коли РФ може почати атакували 2000 дронами за ніч
Дрони масово виробляють на заводі в Єлабузі
фото з російських ЗМІ

Окупанти накопичують ракети та дрони

Російські терористи готують масштабніші удари по Україні, про що свідчить збільшення виробництва в РФ ракет і ударних безпілотників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

«Зростання виробництва ракет і дронів у Росії, ймовірно, дасть змогу росіянам продовжити завдавати дедалі масштабніших ударів по Україні восени 2025 року», – йдеться в повідомленні.

За оцінкою аналітиків, Росія зможе завдавати ударів по Україні, використовуючи до 2000 безпілотників за одну ніч до листопада 2025 року.

«Дедалі масштабніші пакети російських ударів підкреслюють критичну важливість західної допомоги у зміцненні можливостей протиповітряної оборони України, особливо за допомогою систем ППО Patriot американського виробництва, які можуть ефективно протистояти загрозам російських балістичних ракет», – додали в ISW.

Нагадаємо, нещодавно Росія показала масштаби виробництва «шахедів». Дрони масово виробляють на заводі в Єлабузі. У цехах працюють навіть жінки та студенти.

Завод дронів у Єлабузі – російський військовий завод, побудований 2023 року в особливій економічній зоні «Алабуга» для широкомасштабного виробництва російської версії іранського БпЛА Shahed 136 під назвою «Герань-2». Завод розташований на відстані 1700 км від кордону з Україною.

За роботу студенти отримують 30-40 тисяч рублів на місяць. Збирають дрони вони цілодобово, іноді без перерв на відпочинок та їжу. У договорі про навчання прописано, що розголошувати інформацію про виробництво – заборонено. За порушення учня можуть оштрафувати на 1,5-2 млн рублів.

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Теги: дрон ISW війна окупанти

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