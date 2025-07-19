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«Атеш» виявив польовий госпіталь у бригаді морпіхів РФ в Севастополі

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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«Атеш» виявив польовий госпіталь у бригаді морпіхів РФ в Севастополі
На території частини помічено велику кількість військовослужбовців із пораненнями
фото: Атеш

Партизанський рух «Атеш» виявив польовий госпіталь та значні втрати у 810-й бригаді морської піхоти РФ у Севастополі

Агенти українського партизанського руху «Атеш» провели розвідку бази зберігання 810-ї бригади морської піхоти Чорноморського флоту РФ у Севастополі. За результатами розвідки виявлено значні втрати особового складу бригади та розгортання польового госпіталю на базі через нестачу місць для поранених. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рух «Атеш».

За даними «Атеш», техніка та частина особового складу 810-ї бригади перебувають на базі на відновленні. Бригада зіткнулася з серйозним дефіцитом особового складу після понесених втрат, і навіть доукомплектування за рахунок прихованої мобілізації не компенсує цей дефіцит.

«Атеш» виявив польовий госпіталь у бригаді морпіхів РФ в Севастополі фото 1
фото: «Атеш»
«Атеш» виявив польовий госпіталь у бригаді морпіхів РФ в Севастополі фото 2
фото: «Атеш»
«Атеш» виявив польовий госпіталь у бригаді морпіхів РФ в Севастополі фото 3
фото: «Атеш»

На території частини помічено велику кількість військовослужбовців із пораненнями та травмами. Багато хто з них досі пересувається на милицях і проходить лікування безпосередньо на місці, що свідчить про перевантаження стаціонарних медичних закладів. Розгорнутий польовий госпіталь є підтвердженням значних втрат, які зазнала бригада.

«Атеш» виявив польовий госпіталь у бригаді морпіхів РФ в Севастополі фото 4
фото: «Атеш»

Агенти «Атеш» зібрали детальну інформацію про техніку, переміщення, особистий транспорт та командний склад на території військової частини. Усі зібрані дані були оперативно передані представникам Сил оборони України.

Нагадаємо, в ніч проти 19 липня місто Павлоград Дніпропетровської області зазнало наймасованішої атаки з боку російських військ із застосуванням ракет та безпілотників. Внаслідок обстрілу виникли численні пожежі та значні руйнування. 

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Теги: Атеш Крим окупанти військові

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