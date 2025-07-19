«Атеш» виявив польовий госпіталь у бригаді морпіхів РФ в Севастополі

Партизанський рух «Атеш» виявив польовий госпіталь та значні втрати у 810-й бригаді морської піхоти РФ у Севастополі

Агенти українського партизанського руху «Атеш» провели розвідку бази зберігання 810-ї бригади морської піхоти Чорноморського флоту РФ у Севастополі. За результатами розвідки виявлено значні втрати особового складу бригади та розгортання польового госпіталю на базі через нестачу місць для поранених. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рух «Атеш».

За даними «Атеш», техніка та частина особового складу 810-ї бригади перебувають на базі на відновленні. Бригада зіткнулася з серйозним дефіцитом особового складу після понесених втрат, і навіть доукомплектування за рахунок прихованої мобілізації не компенсує цей дефіцит.

На території частини помічено велику кількість військовослужбовців із пораненнями та травмами. Багато хто з них досі пересувається на милицях і проходить лікування безпосередньо на місці, що свідчить про перевантаження стаціонарних медичних закладів. Розгорнутий польовий госпіталь є підтвердженням значних втрат, які зазнала бригада.

Агенти «Атеш» зібрали детальну інформацію про техніку, переміщення, особистий транспорт та командний склад на території військової частини. Усі зібрані дані були оперативно передані представникам Сил оборони України.

Нагадаємо, в ніч проти 19 липня місто Павлоград Дніпропетровської області зазнало наймасованішої атаки з боку російських військ із застосуванням ракет та безпілотників. Внаслідок обстрілу виникли численні пожежі та значні руйнування.