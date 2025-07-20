Росія показала масштаби виробництва «шахедів» (фото)

«Шахеди» в РФ виготовляють навіть жінки та студенти

Російські терористи і надалі планують вбивати українців. Як доказ вони показали обсяги виробництва дронів-камікадзе типу «Шахед/Герань-2». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Дрони масово виробляють на заводі в Єлабузі. У цехах працюють навіть жінки та студенти.

Завод дронів у Єлабузі – російський військовий завод, побудований 2023 року в особливій економічній зоні «Алабуга» для широкомасштабного виробництва російської версії іранського БпЛА Shahed 136 під назвою «Герань-2». Завод розташований на відстані 1700 км від кордону з Україною.

Нагадаємо, у місті Єлабуг російська влада організувала масове виробництво іранських військових безпілотників, якими Москва атакує міста України. До такого заняття залучають неповнолітніх студентів коледжу «Алабуга Політех».

За роботу студенти отримують 30-40 тисяч рублів на місяць. Збирають дрони вони цілодобово, іноді без перерв на відпочинок та їжу. У договорі про навчання прописано, що розголошувати інформацію про виробництво – заборонено. За порушення учня можуть оштрафувати на 1,5-2 млн рублів.

За словами одного зі студентів, за ними стежать за допомогою систем відеоспостереження та прослуховування. За відмову від роботи учням загрожують відрахуванням, за яке їхні батьки повинні відшкодувати коледжу від 170 до 420 тисяч рублів як витрати на навчання.

раніше повідомлялося, що підстав для швидкого завершення бойових дій в Україні наразі немає. Однією з найбільших проблем є те, що Росія безперервно кидає в бій велику кількість живої сили, а також атакує «шахедами», що значно впливає на моральний стан населення. Крім того, в Україні вичерпується мобілізаційний ресурс.