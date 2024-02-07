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Обстріл Дрогобича: стало відомо про влучання

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Обстріл Дрогобича: стало відомо про влучання
Спалахнула пожежа на площі 300 кв м
фото ілюстративне

Над Стрийським районом Львівської області було збито ворожу ракету

Сьогодні зранку,  7 лютого, російські загарбники атакували ракетами Дрогобич Львівської області. Зафіксований «приліт» у промисловий об'єкт. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram.

За його словами, внаслідок атаки сталося часткове руйнування будівлі промислового об'єкта у Дрогобичі. Спалахнула пожежа на площі 300 кв м, на місці інциденту працюють рятувальники.

Козицький наголосив, що станом на 9:20 постраждалих чи загиблих немає.

Також сьогодні над Стрийським районом Львівської області було збито ворожу ракету. Жертв та постраждалих, а також пошкоджень немає.

Як повідомлялося, сьогодні зранку, 7 лютого, у місті Дрогобич Львівської області під час масованої ракетної атаки РФ прогриміли потужні вибухи. 

Вранці 7 лютого війська РФ масовано в кілька хвиль атакували Україну, випустивши ракети з Ту-95МС та Ту-22М3. Також противник використав балістику, а перед цим запускав «Шахеди».

Також відомо, що під час ракетного удару РФ по Україні  біля Києва сили ППО збили близько 20 ракет.

Ворог застосував крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з території РФ. За даними КМВА, ракети заходили на столицю кількома хвилями з різних напрямків. Силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом та в районі столиці було уражено приблизно два десятка ворожих ракет.

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Теги: Львівщина обстріл

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