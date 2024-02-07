Обстріл Дрогобича: стало відомо про влучання
Над Стрийським районом Львівської області було збито ворожу ракету
Сьогодні зранку, 7 лютого, російські загарбники атакували ракетами Дрогобич Львівської області. Зафіксований «приліт» у промисловий об'єкт. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram.
За його словами, внаслідок атаки сталося часткове руйнування будівлі промислового об'єкта у Дрогобичі. Спалахнула пожежа на площі 300 кв м, на місці інциденту працюють рятувальники.
Козицький наголосив, що станом на 9:20 постраждалих чи загиблих немає.
Також сьогодні над Стрийським районом Львівської області було збито ворожу ракету. Жертв та постраждалих, а також пошкоджень немає.
Як повідомлялося, сьогодні зранку, 7 лютого, у місті Дрогобич Львівської області під час масованої ракетної атаки РФ прогриміли потужні вибухи.
Вранці 7 лютого війська РФ масовано в кілька хвиль атакували Україну, випустивши ракети з Ту-95МС та Ту-22М3. Також противник використав балістику, а перед цим запускав «Шахеди».
Також відомо, що під час ракетного удару РФ по Україні біля Києва сили ППО збили близько 20 ракет.
Ворог застосував крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з території РФ. За даними КМВА, ракети заходили на столицю кількома хвилями з різних напрямків. Силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом та в районі столиці було уражено приблизно два десятка ворожих ракет.
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