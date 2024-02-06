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Росіяни влучили у підстанцію «Укренерго»: яка ситуація зі світлом

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни влучили у підстанцію «Укренерго»: яка ситуація зі світлом
Унаслідок обстрілу персонал не постраждав, пошкоджено обладнання
фото з відкритих джерел

Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться після дозволу військових

В східному регіоні Росія завдала артилерійського удару по одній з підстанцій «Укренерго». Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

Де саме сталося влучання, не уточнюється. 

«На сході, в прифронтовій зоні, ворог завдав артилерійського удару по одній з підстанцій «Укренерго». Персонал не постраждав, пошкоджено обладнання. Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться після дозволу військових.

Попри це пропускна здатність високовольтних мереж «Укренерго» достатня для покриття наявного попиту», – йдеться у повідомленні. 

Також зазначається, що через погодні умови на ранок знеструмлено 50 населених пунктів в Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Житомирській, Хмельницькій областях.
З технічних причин є знеструмлення в Київській області. «Через бойові дії та з інших причин на ранок без світла залишаються 352 населені пункти. Є нові пошкодження через обстріли в мережах Донецької, Харківської областей», – зазначили в «Укренерго».

Раніше повідомлялося, що через атаку ворожих дронів вночі 3 лютого сталася пожежа на підстанції «Укренерго». Стався збій у роботі одного з об'єктів генерації, через що 7,5 тисяч абонентів залишилися без світла.Як зазначається, влучання в об’єкт критичної інфрастурктури сталося у Дніпропетровській області. 

Теги: обстріл Укренерго електроенергія

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