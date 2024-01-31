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Зруйновані школа і дитсадок, є загиблі: росіяни обстріляли Херсонщину

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зруйновані школа і дитсадок, є загиблі: росіяни обстріляли Херсонщину
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області
фото ілюстративне

По місту Херсон ворог спрямував 17 снарядів

Російські військові обстріляли Херсонську область, поціливши у житлові квартали населених пунктів. Через атаку є жертва та постраждалі. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«За минулу добу противник здійснив 53 обстріли, випустивши 221 снаряд, із застосуванням мінометів, артилерії, РСЗВ, танків, БпЛА та авіації. По місту Херсон ворог спрямував 17 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; гідротехнічну споруду, навчальний заклад, дитячий садок, Пункт незламності та стільникову вежу у Бериславському районі», – написав він.

За його даними, через російську атаку одна людина загинула, ще двоє – дістали поранення.

Триває 707-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 88 бойових зіткнень. Найбільше ворожих атак було на Авдіївському напрямку. Крім того, окупанти посилили штурми на Херсонщині.

Українські воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та двох зенітно-ракетних комплексах противника.

Теги: окупанти авіація школа дитячий садок ворог Херсонщина війна

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