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Удар по багатоповерхівці в Дніпрі: з’явилися фото наслідків

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Удар по багатоповерхівці в Дніпрі: з’явилися фото наслідків
У Дніпрі тривають аварійно-рятувальні роботи
фото: Сергій Лисак/Telegram

Після атаки сімох громадян доставили до лікарні

Уночі ворожий безпілотник влучив в багатоповерхівку в Дніпрі. Кількість постраждалих збільшилася до восьми. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, опублікувавши фото наслідків. 

За його словами, сімох громадян доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

Наслідки ворожого удару по Дніпру
Наслідки ворожого удару по Дніпру
фото: Сергій Лисак/Telegram
Відомо про вісьмох постраждалих
Відомо про вісьмох постраждалих
фото: Сергій Лисак/Telegram

Перед тим була інформація про чотирьох постраждалих, і повідомлялося про те, що є громадяни під завалами.

Глава ОВА додав, що на місці тривають аварійно-рятувальні роботи.

Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ворожого удару
Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ворожого удару
фото: Сергій Лисак/Telegram

Нагадаємо, у ніч на 23 лютого, росіяни атакували Дніпропетровську область «Шахедами». У Дніпрі безпілотник влучив в багатоповерхівку.

Як повідомлялося, ворог також атакував Одещину ударними дронами. Унаслідок атаки в Одесі спалахнула пожежа в будівлі підприємства.

Теги: пожежа безпілотник ворог Дніпро Дніпропетровщина

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