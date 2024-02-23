Удар по багатоповерхівці в Дніпрі: з’явилися фото наслідків

Після атаки сімох громадян доставили до лікарні

Уночі ворожий безпілотник влучив в багатоповерхівку в Дніпрі. Кількість постраждалих збільшилася до восьми. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, опублікувавши фото наслідків.

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За його словами, сімох громадян доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

Наслідки ворожого удару по Дніпру фото: Сергій Лисак/Telegram

Відомо про вісьмох постраждалих фото: Сергій Лисак/Telegram

Перед тим була інформація про чотирьох постраждалих, і повідомлялося про те, що є громадяни під завалами.

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Глава ОВА додав, що на місці тривають аварійно-рятувальні роботи.

Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ворожого удару фото: Сергій Лисак/Telegram

Нагадаємо, у ніч на 23 лютого, росіяни атакували Дніпропетровську область «Шахедами». У Дніпрі безпілотник влучив в багатоповерхівку.

Як повідомлялося, ворог також атакував Одещину ударними дронами. Унаслідок атаки в Одесі спалахнула пожежа в будівлі підприємства.