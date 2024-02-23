Удар по багатоповерхівці в Дніпрі: з’явилися фото наслідків
Після атаки сімох громадян доставили до лікарні
Уночі ворожий безпілотник влучив в багатоповерхівку в Дніпрі. Кількість постраждалих збільшилася до восьми. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, опублікувавши фото наслідків.
За його словами, сімох громадян доставили до лікарні для надання медичної допомоги.
Перед тим була інформація про чотирьох постраждалих, і повідомлялося про те, що є громадяни під завалами.
Глава ОВА додав, що на місці тривають аварійно-рятувальні роботи.
Нагадаємо, у ніч на 23 лютого, росіяни атакували Дніпропетровську область «Шахедами». У Дніпрі безпілотник влучив в багатоповерхівку.
Як повідомлялося, ворог також атакував Одещину ударними дронами. Унаслідок атаки в Одесі спалахнула пожежа в будівлі підприємства.
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