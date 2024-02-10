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Росія запустила понад 30 «шахедів»: деталі нічної атаки

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Росія запустила понад 30 «шахедів»: деталі нічної атаки
Знищено 23 «шахеди» у межах двох областей
фото ілюстративне

Основними напрямками удару ворога стали Одещина та Харківщина

Уночі, 10 лютого, російські загарбники атакували територію України ударними БпЛА. Сили ППО знищили 23 «шахеди». Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

«У ніч на 10 лютого 2024 року противник атакував 31 ударним БпЛА типу Shahed-136/131 з Курської області, Балаклави та мису Чауда в Криму», – йдеться в повідомленні.

Основними напрямками удару стали Одещина та Харківщина.

Повідомляється, що до відбиття повітряного нападу залучено підрозділи зенітних ракетних військ, мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.

Росія запустила понад 30 «шахедів»: деталі нічної атаки фото 1

У результаті бойової роботи знищено 23 «шахеди» у межах Одеської та Харківської областей.

Нагадаємо, у ніч на 10 лютого ворожі «Шахеди» вдарили по автозаправній станції у Харкові. Унаслідок атаки стався вилив дизельного пального та бензину по вулиці з приватними будинками, що спричинило сильну пожежу.

Станом на 6.00 повністю вигоріло 14 домоволодінь. Кількість загиблих унаслідок атаки зросла до семи. Серед них немовля близько 6 місяців, а також діти віком 7 і 4 роки.

Також у ніч на 10 лютого, російські війська атакували Одеську область ударними дронами. Про деталі нічного удару повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону. За її словами, було зафіксовано три хвилі атак, а дрони тяжіли до припортової інфраструктури.

Триває 717-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 111 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 73 авіаційних удари, здійснив 76 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Теги: Одещина Харківщина ворог безпілотник

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