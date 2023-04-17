Помер ексгравець Динамо та збірної України Павло Шкапенко

Шкапенко забив 39 голів у чемпіонатах України

У віці 50 років помер ексфутболіст Динамо та збірної України Павло Шкапенко. Про це повідомляє Telegram-канал «Бомбардир».

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Причин смерті експівзахисника не називаються. Вихованець школи запорізького «Металурга» провів у складі «Динамо» шість сезонів та шість разів ставав чемпіоном України. В його активі три Кубки України та один раз переміг на Кубку Співдружності.

Шкапенко забив 39 голів у чемпіонатах України. Найзнаменитішим забитим м'ячем у виконанні Павла став точний удар у ворота каталонської «Барселони» у Лізі чемпіонів 93/94. Тоді завдяки голам Шкапенка та Леоненка кияни здобули сенсаційну перемогу 3:1.

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Крім того, відомий футболіст зіграв 10 поєдинків у складі збірної України. Наприкінці 90-х Шкапенко вирушив виступати до Росії, де він захищав кольори «Уралана», «Торпедо», «Шинника», «Томі» та «Кубані».

Останнім часом динамівець не мав стосунку до професійного футболу, а допомагав дружині у бізнесі з нерухомістю. У нього залишилося дві доньки.

Нагадаємо, на початку квітня стало відомо, що під Бахмутом загинув відомий український велогонщик Костянтин Денека. Костянтин служив в одному зі спецпідрозділів ГРУ Міністерства оборони України. Життя Героя обірвалося 31 березня під Бахмутом внаслідок уламкового поранення. 12 березня Костянтину виповнилося лише 40 років.