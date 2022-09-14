У Кривому Розі пролунав ще один потужний вибух (відео)

У жителів Кривого Рогу зник мобільний інтернет

Жителі Дніпропетровщини почули ще один потужний вибух. Telegram-канали повідомляють про третій вибух у Кривому Розі.

Нагадаємо, що влада вже підтвердила ракетний удар по місту.

Також повідомляється, що у багатьох зник мобільний інтернет.

Раніше повідомлялося про вибухи у Запоріжжі. Місцеві Telegram-канали повідомляють про роботу ППО на Одещині.

Масштабна повітряна тривога досі триває. Моніторингові групи повідомляють про пуск ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 з району Каспійського моря.

Також ЗМІ повідомляють про проліт ракети у сторону Вінницької області.

До слова, триває 203-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, утриманні захоплених територій та зриву активних дій наших військ на окремих напрямках. Тривають обстріли позицій наших підрозділів вздовж лінії зіткнення, ворог намагається вживати заходів щодо перегрупування своїх військ на окремих напрямках, веде повітряну розвідку. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.