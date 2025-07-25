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«Укрзалізниця» після скандалу суттєво змінює правила придбання квитків

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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«Укрзалізниця» після скандалу суттєво змінює правила придбання квитків
Нові правила не стосуються квитків для військових
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Нові правила не стосуватимуться рейсів зі спецрезервом квитків для військовослужбовців

«Укрзалізниця» у відповідь на хвилю обурення через складнощі з придбанням квитків на популярні напрямки заявила про зміни правил купівлі. З 1 серпня у тестовому режимі для окремих потягів запровадять обов’язкову верифікацію через сервіс «Дія.Підпис». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

«Продовжуємо використовувати всі способи, щоби зменшити кількість можливих зловживань під час придбання залізничних квитків. Відтак з 1 серпня, аби купити чи повернути квитки на певні внутрішні поїзди, пасажири повинні верифікувати особу через «Дія. Підпис», – йдеться у повідомленні.

На першому етапі впровадження змін верифікація потрібна на рейси:

  • №105/106 Одеса – Київ;
  • №91/92 Львів – Київ;
  • №29/30 Київ – Ужгород;
  • №12 Львів – Одеса;
  • №27/28 Київ – Чоп.

Придбання квитків на ці рейси через каси буде недоступне.

Компанія наголошує, що нові правила не стосуватимуться рейсів зі спецрезервом квитків для військовослужбовців. Захисники і захисниці надалі можуть бронювати та купувати такі квитки через спеціальний сервіс Укрзалізниці та через «Армія+».

«Укрзалізниця» також продовжує роботу над запровадженням авторизації в застосунку через BankID.

Як повідомлялося, усе більше українців відзначають, що останнім часом стало проблематично придбати квиток на потяг у потрібному напрямку. «Укрзалізниця» назвала причину і пояснила як придбати квиток.

Зокрема, під час посадки пасажирів у поїзди буде посилена перевірка з боку залізничників. «Останніми днями ми отримали низку звернень щодо неналежного контролю документів поїзними бригадами – зокрема, чи збігаються ім’я в квитку та у паспорті пасажира. Відтак «Укрзалізниця» посилює перевірку документів перед посадкою», – йдеться в повідомленні компанії.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» відреагувала на суспільне невдоволення стосовно того, що наразі проблематично купити квиток на потяг у потрібному напрямку. Компанія закликала пасажирів купувати квитки не у касах, а через додаток, наголошуючи, що так буде більше шансів встигнути оформити собі місце. Водночас під дописом «Укрзалізниці» користувачі соцмереж висловлюють обурення: квитки розбирають за лічені секунди, а потім перекупи перепродають їх за ціною удвічі-утричі вищою за номінал.

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Теги: Укрзалізниця потяг квиток

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