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Атака на Дніпро та область: є жертва та поранені, зруйновано «Епіцентр»

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Атака на Дніпро та область: є жертва та поранені, зруйновано «Епіцентр»
У Кам'янському загорівся «Епіцентр» після удару балістикою
фото: Сергій Лисак

У Дніпрі загинув чоловік, ще одна жінка постраждала. У Кам'янському без жертв та постраждалих

Цієї ночі Дніпро та область ворог здійснив масовану комбіновану атаку. У регіоні є влучання, жертва та поранені. Наслідки обстрілу повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає «Главком».

За повідомленням ОВА, українські протиповітряники збили сім ракет та 26 БпЛА. Внаслідок атаки у Дніпрі загинув чоловік, ще одна жінка постраждала.

Атака на Дніпро та область: є жертва та поранені, зруйновано «Епіцентр» фото 1
фото: Сергій Лисак

Внаслідок російських ударів понівечена багатоповерхівка, пошкоджені промислові підприємства. Також у результаті влучань виникли пожежі. Зокрема, на парковці зайнялися авто.

Атака на Дніпро та область: є жертва та поранені, зруйновано «Епіцентр» фото 2
фото: Сергій Лисак

Лисак повідомив, що через ворожий удар зайнялась пожежа у торговельному центрі.

Раніше вже стало відомо, що під ударом опинився торгівельний центр «Епіцентр». Наразі займання вже загасили, але мер міста Андрій Білоус заявив, що вогонь повністю знищив ТЦ.

Як повідомив мер міста , люди в Кам’янському не постраждали.

Мер Дніпра Борис Філатов показав, як переживає комбіновану атаку росіян разом зі своїми домашніми улюбленцями.

Цієї ночі внаслідок російського обстрілу зафіксовано декілька пожеж у Запорізькому районі. Ми писали, що Харків знову обстріляли російські терористи. 

Ворог здійснив атаку на місто трьома хвилями. Харків майже три години перебував під масованою комбінованою атакою. Ворог застосував одразу кілька типів озброєння – керовані авіабомби, балістичні ракети та дрони-камікадзе.

Як повідомлялось, цієї ночі російська окупаційна армія здійснила комбіновану атаку на Сумщину.

За повідомленням ОВА, росіяни застосували ударні дрони та керовані авіабомби по території Шосткинської громади.

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Теги: обстріл Кам'янське Дніпро Дніпропетровщина пожежа ракетна атака

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