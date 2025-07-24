На залізничних станціях вибірково працюватимуть групи воєнізованої охорони

Під час посадки пасажирів у поїзди буде посилена перевірка з боку залізничників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

«Останніми днями ми отримали низку звернень щодо неналежного контролю документів поїзними бригадами – зокрема, чи збігаються ім’я в квитку та у паспорті пасажира. Відтак «Укрзалізниця» посилює перевірку документів перед посадкою», – йдеться в повідомленні.

Тепер на станціях вибірково працюватимуть групи воєнізованої охорони. Поїзні бригади вже отримали додаткові вказівки щодо ретельної звірки даних.

«Ми прагнемо дати кожному чесному українському пасажиру можливість безперешкодно придбати квиток у потрібному напрямку. «Укрзалізниця» продовжує виділяти резерв квитків для військовослужбовців, надавати пріоритет дитячим групам із прифронтових регіонів, а також везти в своїх вагонах поранених, внутрішньо переміщених осіб та міжнародну дипломатію», – зазначає перевізник.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що між Києвом та Черніговом курсуватиме додатковий поїзд. Його призначили на 27 липня, а також на 1,2 та 3 серпня.

Також «Укрзалізниця» внесла зміни до правил перевезення тварин у вагонах пасажирських потягів. Перед внесенням на розгляд саме цієї редакції правил залізничники провели консультації з зоозахисниками, фахівцями Мінрозвитку та транспортними експертами країн-партнерів. Великі собаки (вище 45 см в холці) тепер можуть подорожувати Україною в усіх типах вагонів. Службові собаки представників Сил оборони можуть безоплатно їхати в усіх типах вагонів незалежно від розмірів тварини – але обов'язково з намордником і повідком.