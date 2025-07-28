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Скандал навколо квитків «Укрзалізниці»: до протесту приєдналася нардепка

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Скандал навколо квитків «Укрзалізниці»: до протесту приєдналася нардепка
Усе більше українців відзначають, що останнім часом стало проблематично придбати квиток на потяг
фото з відкритих джерел

«Укрзалізниця» змінила правила придбання квитків, чим нарвалась на скандал

Рішення «Укрзалізниці» продавати квитки черед «Дія. Підпис» є дискримінаційним щодо мільйонів українців. На цьому наголосила народна депутатка від «Європейської солідарності» Іванна Климпуш-Цинцадзе, передає «Главком».

«Шановна «Укрзалізниця», щиро будучи вдячною за вашу роботу під час повномасштабного вторгнення, розцінюю цю вашу ініціативу купівлі квитків виключно з «Дією», як дискримінаційну по відношенню до сотень тисяч чи навіть мільйонів українських громадян, які не користуються цим сервісом», – йдеться в повідомленні.

Нардепка зазначила, що неприпустимо насильно «заганяти» в «Дію» тих людей, що не вважають її надійною з точки зору захисту персональних даних; чи тих, які не мають можливості встановити цей сервіс.

Скандал навколо квитків «Укрзалізниці»: до протесту приєдналася нардепка фото 1

Реакція українців

Громадська організація «Мінзмін» наголошує, що цифровізація повинна служити людині, а не підпорядковувати її технічним алгоритмам.

«Ми переконані – цифрова трансформація є необхідною і має служити людині. Та коли вона впроваджується без урахування правових і соціальних наслідків – то зумовлює ризик порушень прав людини та принципів, гарантованих Конституцією та міжнародними стандартами», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що такі зміни порушують права на свободу пересування громадян, принцип недискримінації, принцип добровільності обробки персональних даних та поглиблення цифрової нерівності.

Скандал навколо квитків «Укрзалізниці»: до протесту приєдналася нардепка фото 2

Майже всі коментатори допису Климпуш-Цинцадзе підтримали позицію нардепки. Дехто з користувачів зазначає, що не зможе скористатись сервісом «Укрзалізниці», бо «Дія. Підпис» його зовсім не визнає. А користувач Арсен Тартан додав, що для людей з інвалідністю «Укрзалізниця» додумалась запровадити вагони, а от можливості купити квитки без сучасного смартфону більше не буде. 

«Це по вашому інклюзія?», – додав він.

Скандал навколо квитків «Укрзалізниці»: до протесту приєдналася нардепка фото 3

Дехто з користувачів соцмереж з принципу не користується «Дією», бо не вважає її надійною і називає таке рішення дискримінацією і порушенням прав людини.

Коментатор Роберт Коваль додав, що на його думку, квитки не доступні виключно через внутрішню політику «Укрзалізниці». 

«Я вже довгий час спостерігаю за цим і от що помітив. Вони не продають квитки на всі поїзди на маршруті, а починають з найгірших. Буває наприклад, коли Київ – Хмельницький немає, а Київ – Тернопіль є на той самий поїзд».

Також зазначається, що є проблема, коли не всі вагони доступні відразу і квитки на швидкісні потяги з’являються за тиждень.

Скандал навколо квитків «Укрзалізниці»: до протесту приєдналася нардепка фото 4

У соцмережах прозвучала пропозиція зробити верифікацію через банківський додаток – щоб прізвища на квитку і карті співпадали. А для пенсіонерів можна зробити окрему касу.

Скандал навколо квитків «Укрзалізниці»: до протесту приєдналася нардепка фото 5

Користувачка Ореста Рудюк додала, що люди, в яких кнопковий телефон, у цій ситуаці відчувають себе приниженими, безпомічними та кинутими на призволяще.

Скандал навколо квитків «Укрзалізниці»: до протесту приєдналася нардепка фото 6

Передісторія

Як повідомлялося, усе більше українців відзначають, що останнім часом стало проблематично придбати квиток на потяг у потрібному напрямку. «Укрзалізниця» назвала причину і пояснила як придбати квиток.

«Укрзалізниця» відреагувала на суспільне невдоволення стосовно того, що наразі проблематично купити квиток на потяг у потрібному напрямку. Компанія закликала пасажирів купувати квитки не у касах, а через додаток, наголошуючи, що так буде більше шансів встигнути оформити собі місце. Водночас під дописом «Укрзалізниці» користувачі соцмереж висловлюють обурення: квитки розбирають за лічені секунди, а потім перекупи перепродають їх за ціною удвічі-утричі вищою за номінал.

Згодом «Укрзалізниця» заявила про зміни правил купівлі. З 1 серпня у тестовому режимі для окремих потягів запровадять обов’язкову верифікацію через сервіс «Дія.Підпис». 

На першому етапі впровадження змін верифікація потрібна на рейси:

  • №105/106 Одеса – Київ;
  • №91/92 Львів – Київ;
  • №29/30 Київ – Ужгород;
  • №12 Львів – Одеса;
  • №27/28 Київ – Чоп.

Придбання квитків на ці рейси через каси буде недоступне.

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Теги: Укрзалізниця українці квиток Іванна Климпуш-Цинцадзе соцмережі

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