Скандал навколо квитків «Укрзалізниці»: до протесту приєдналася нардепка

Усе більше українців відзначають, що останнім часом стало проблематично придбати квиток на потяг

«Укрзалізниця» змінила правила придбання квитків, чим нарвалась на скандал

Рішення «Укрзалізниці» продавати квитки черед «Дія. Підпис» є дискримінаційним щодо мільйонів українців. На цьому наголосила народна депутатка від «Європейської солідарності» Іванна Климпуш-Цинцадзе, передає «Главком».

«Шановна «Укрзалізниця», щиро будучи вдячною за вашу роботу під час повномасштабного вторгнення, розцінюю цю вашу ініціативу купівлі квитків виключно з «Дією», як дискримінаційну по відношенню до сотень тисяч чи навіть мільйонів українських громадян, які не користуються цим сервісом», – йдеться в повідомленні.

Нардепка зазначила, що неприпустимо насильно «заганяти» в «Дію» тих людей, що не вважають її надійною з точки зору захисту персональних даних; чи тих, які не мають можливості встановити цей сервіс.

Реакція українців

Громадська організація «Мінзмін» наголошує, що цифровізація повинна служити людині, а не підпорядковувати її технічним алгоритмам.

«Ми переконані – цифрова трансформація є необхідною і має служити людині. Та коли вона впроваджується без урахування правових і соціальних наслідків – то зумовлює ризик порушень прав людини та принципів, гарантованих Конституцією та міжнародними стандартами», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що такі зміни порушують права на свободу пересування громадян, принцип недискримінації, принцип добровільності обробки персональних даних та поглиблення цифрової нерівності.

Майже всі коментатори допису Климпуш-Цинцадзе підтримали позицію нардепки. Дехто з користувачів зазначає, що не зможе скористатись сервісом «Укрзалізниці», бо «Дія. Підпис» його зовсім не визнає. А користувач Арсен Тартан додав, що для людей з інвалідністю «Укрзалізниця» додумалась запровадити вагони, а от можливості купити квитки без сучасного смартфону більше не буде.

«Це по вашому інклюзія?», – додав він.

Дехто з користувачів соцмереж з принципу не користується «Дією», бо не вважає її надійною і називає таке рішення дискримінацією і порушенням прав людини.

Коментатор Роберт Коваль додав, що на його думку, квитки не доступні виключно через внутрішню політику «Укрзалізниці».

«Я вже довгий час спостерігаю за цим і от що помітив. Вони не продають квитки на всі поїзди на маршруті, а починають з найгірших. Буває наприклад, коли Київ – Хмельницький немає, а Київ – Тернопіль є на той самий поїзд».

Також зазначається, що є проблема, коли не всі вагони доступні відразу і квитки на швидкісні потяги з’являються за тиждень.

У соцмережах прозвучала пропозиція зробити верифікацію через банківський додаток – щоб прізвища на квитку і карті співпадали. А для пенсіонерів можна зробити окрему касу.

Користувачка Ореста Рудюк додала, що люди, в яких кнопковий телефон, у цій ситуаці відчувають себе приниженими, безпомічними та кинутими на призволяще.

Передісторія

Як повідомлялося, усе більше українців відзначають, що останнім часом стало проблематично придбати квиток на потяг у потрібному напрямку. «Укрзалізниця» назвала причину і пояснила як придбати квиток.

«Укрзалізниця» відреагувала на суспільне невдоволення стосовно того, що наразі проблематично купити квиток на потяг у потрібному напрямку. Компанія закликала пасажирів купувати квитки не у касах, а через додаток, наголошуючи, що так буде більше шансів встигнути оформити собі місце. Водночас під дописом «Укрзалізниці» користувачі соцмереж висловлюють обурення: квитки розбирають за лічені секунди, а потім перекупи перепродають їх за ціною удвічі-утричі вищою за номінал.

Згодом «Укрзалізниця» заявила про зміни правил купівлі. З 1 серпня у тестовому режимі для окремих потягів запровадять обов’язкову верифікацію через сервіс «Дія.Підпис».

На першому етапі впровадження змін верифікація потрібна на рейси:

№105/106 Одеса – Київ;

№91/92 Львів – Київ;

№29/30 Київ – Ужгород;

№12 Львів – Одеса;

№27/28 Київ – Чоп.

Придбання квитків на ці рейси через каси буде недоступне.