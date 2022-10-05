Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В окупованому Севастополі лунають вибухи

Юрій Лящук
glavcom.ua
В окупованому Севастополі лунають вибухи
Жителі Севастополя чують "бавовну"
фото ілюстративне

Офіційної інформації щодо вибухів в окупованому Криму поки немає

Telegram-канали повідомляють про можливий приліт в тимчасово окупованому Севастополі. Місцеві пабліки припускають, що у місті працює ППО. Серед користувачів соцмережі відчуваються панічні настрої.

В окупованому Севастополі лунають вибухи фото 1

Нагадаємо, що у суботу, 1 жовтня, в тимчасово окупованому Криму після вибуху почалася пожежа в аеропорту «Бельбек». Як заявили окупанти, сталася «позаштатна ситуація».

Раніше повідомлялося, що з 30 вересня військові частини противника, що базуються на тимчасово окупованій території Криму приведені у повну бойову готовність

До слова, триває 224-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог здійснює перегруповування підрозділів своїх військ на окремих напрямках.

Читайте також: Надана Україні зброя дозволяє атакувати цілі в Криму – Пентагон
Теги: війна вибух Крим Севастополь

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

В окупованому Севастополі лунають вибухи
В окупованому Севастополі лунають вибухи
МАГАТЕ дивно відреагувало на анексію Кремлем Запорізької АЕС
МАГАТЕ дивно відреагувало на анексію Кремлем Запорізької АЕС
Резніков показав осінній наступ ЗСУ день за днем (відео)
Резніков показав осінній наступ ЗСУ день за днем (відео)
Росія готує «свіже м'ясо». Понад 650 в'язнів воюватимуть проти України
Росія готує «свіже м'ясо». Понад 650 в'язнів воюватимуть проти України
На деокупованій Харківщині правоохоронці виявили сковані кайданками тіла чоловіків
На деокупованій Харківщині правоохоронці виявили сковані кайданками тіла чоловіків
П'ять хороших новин 5 жовтня, які наближають перемогу
П'ять хороших новин 5 жовтня, які наближають перемогу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
179K
Путін знайшов винних у провалі «могилізації» і цинічно висловився про українську культуру
27K
Український посол у Казахстані довів росіян до істерики
23K
Путін та ручка. Диктатор дивно поводився, коли говорив про майбутнє Донбасу (відео)
20K
Кабмін змінить ціну на виїзд чоловіків за кордон
18K
Скандал у Казахстані. Хіба наш посол сказав щось не так?
13K
Хто стане главою НБУ? Депутат зняв інтригу і назвав день голосування

Новини

ООН чекає на «зелене світло» для відправлення місії до Оленівки
Сьогодні, 08:04
Окупанти перегруповують свої війська на окремих напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:00
Стабільність режиму Путіна під загрозою. Аналітики ISW назвали причину
Сьогодні, 06:52
Порошенко у Швеції: припиняйте розмови про ПДЧ, ми йдемо до НАТО експресшляхом
Вчора, 14:50
«У Білорусі все добре завдяки дружбі з Росією»: аналітики пояснили, як бреше пропаганда Лукашенка
Вчора, 13:19
РФ перекидає в Україну росгвардійців із Сибіру і війська із Сирії
Вчора, 07:21

Прес-релізи

Бандерабус-всюдихід. Бійці Нацгвардії оголосили збір коштів
Бандерабус-всюдихід. Бійці Нацгвардії оголосили збір коштів
3 жовтня, 12:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту