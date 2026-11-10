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Удар по цивільному підприємству на Вінниччині: загинуло двоє людей

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Удар по цивільному підприємству на Вінниччині: загинуло двоє людей
Унаслідок російської атаки пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури
фото: glavcom.ua (ілюстративне)

На підприємстві є руйнування

У ніч проти 10 листопада російська терористична армія атакувала цивільне підприємство на Вінниччині. Унаслідок цього загинули люди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільницю Вінницької ОВА Наталю Заболотну.

«Двоє людей загинули цієї ночі внаслідок ворожої атаки на цивільне підприємство на Вінниччині. Співчуття рідним і близьким загиблих», – йдеться у повідомленні.

За даними влади, на підприємстві є руйнування. Також унаслідок російської атаки пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури.

До слова, вранці 10 листопада російський безпілотник прицільно атакував приміський поїзд у Сумах. Обійшлося без постраждалих.

Як повідомлялося, 10 листопада російська окупаційна армія атакувала Кривий Ріг безпілотниками. Росіяни вдарили по  об'єктах критичної інфраструктури.

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Теги: Вінниччина війна

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