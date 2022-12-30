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Росіяни вдарили по Харківщині: є загиблі та поранені

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росіяни вдарили по Харківщині: є загиблі та поранені
Окупанти сьогодні вбили двох людей на Харківщині, ще двоє – поранені
фото ілюстративне

На місці прильотів працюють екстрені служби

Російські терористи обстріляли село Катеринівка на Харківщині. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Окупанти завдали удару по населеному пункту. Дві людини загинуло, ще двох – поранено», – йдеться в повідомленні.

На місці працюють екстрені служби. Інформація уточнюється.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники обстріляли Семенівку Чернігівської області. Є загиблі.

Нагадаємо, триває 310-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається наступати на Бахмутському та покращити тактичне положення на Лиманському та Куп’янському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Соледар, Іванівське, Кліщіївка, Кам’янка, Авдіївка, Веселе, Водяне, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині.

Теги: Україна окупанти росія війна Харківщина

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