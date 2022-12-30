Росіяни вдарили по Харківщині: є загиблі та поранені

Окупанти сьогодні вбили двох людей на Харківщині, ще двоє – поранені

На місці прильотів працюють екстрені служби

Російські терористи обстріляли село Катеринівка на Харківщині. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

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«Окупанти завдали удару по населеному пункту. Дві людини загинуло, ще двох – поранено», – йдеться в повідомленні.

На місці працюють екстрені служби. Інформація уточнюється.

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Раніше повідомлялося, що російські загарбники обстріляли Семенівку Чернігівської області. Є загиблі.

Нагадаємо, триває 310-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається наступати на Бахмутському та покращити тактичне положення на Лиманському та Куп’янському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Соледар, Іванівське, Кліщіївка, Кам’янка, Авдіївка, Веселе, Водяне, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині.