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Окупанти штурмують великими групами піхоти: яка ситуація в Авдіївці

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти штурмують великими групами піхоти: яка ситуація в Авдіївці
фото ілюстративне

У першій хвилі атак, яка розпочалася 10 жовтня, ворог застосовував набагато більше бронетехніки, ніж зараз

Російські окупанти намагаються штурмувати район Авдіївки великими групами піхоти та хочуть оточити місто. Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі національного телемарафону.

Зазначається, що під Авдіївкою за добу українські воїни відбили понад 10 атак, росіяни не можуть прорватися.

«Кидають вперед піхоту, йдуть дуже великими групами, вірніше, вже не йдуть, а повзають, бо ми не даємо їм підняти голову. Штурмують переважно мотострілки, мобілізовані з окупованих територій та загони Шторм-Z», – сказав Штупун.

Штупун зазначив, що в першій хвилі атак, яка розпочалася 10 жовтня, ворог застосовував набагато більше бронетехніки, ніж зараз.

Спікер ЗСУ спростував повідомлення пропагандистів РФ про нібито захід на терикон Авдіївського коксохімічного заводу на північному фланзі.

«Терикон важливий тим, що це панівна висота, він під нашим контролем», – додав він.

Нагадаємо, триває 601-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує притаманну Кремлю тактику терору. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнення. 

Теги: Донеччина Авдіївка війна

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