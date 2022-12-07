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На Рівненську АЕС прибули представники МАГАТЕ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Рівненську АЕС прибули представники МАГАТЕ
Підсумки візиту на РАЕС місія обіцяє повідомити згодом
фото з відкритих джерел

Місія перебуватиме на РАЕС упродовж поточного тижня

На Рівненську атомну електростанцію прибули представники Міжнародного агентства з атомної енергії в межах місії з надання допомоги Україні. Про це повідомила пресслужба РАЕС.

Відомо, що темою візиту МАГАТЕ є ядерна безпека та захищеність атомної електростанції.

«Пишаюся, що зміг приїхати сюди, в Україну. Ми постараємося зробити все можливе, щоб надати пітримку. Основна наша мета – надання технічної підтримки в напрямі захищеності РАЕС, а також забезпечення ядерної безпеки. Також розтавимо пріорітети з боку надання допомоги», – зазначив представник місії МАГАТЕ.

Місія триватиме упродовж поточного тижня. Її підсумки обіцяють повідомити згодом. 

Раніше МАГАТЕ анонсувало нові рішення щодо Запорізької АЕС. Глава МАГАТЕ погодився із вимогою української сторони, щоб росіяни вивели озброєння з АЕС.

Крім того, раніше Банкова оприлюднила принципову позицію МАГАТЕ щодо Запорізької АЕС.

Нагадаємо, ракетний обстріл 23 листопада призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також уражені об‘єкти електропередачі.

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Теги: росія окупанти війна Рівненщина МАГАТЕ

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