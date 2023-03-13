Жест доброї волі? Окупанти готують план евакуації в одній із областей

Згідно з планом, колаборанти з родинами мають втекти в Крим за дві години до відступу російських військових

Російські загарбники розробили план евакуації посадовців ворожої адміністрації та їх родичів з тимчасово окупованої Василівки на Запоріжжі. Про це повідомляє Центр нацспротиву.

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«Згідно з планом, колаборанти з родинами мають втекти в Крим за дві години до відступу російських військових. Відповідним планом росіяни хочуть заспокоїти зрадників, адже ті мають панічні настрої», – йдеться в повідомлення.

Крім того, в Криму окупаційні адміністарції також почали формувати плани евакуації. Зокрема окупанти формують перелік працівників та їх сімей, які підлягають першочерговій евакуації. При тому, в деяких містах плани вже сформовані й затверджені. Зокрема відповідний план зроблений у Красноперекопську.

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«Такі дії окупантів свідчать про те, що вони не вважають, що «Росія тут навсєгда» як заявляє місцева пропаганда й не мають на меті затримуватись в Україні надовго. При цьому ворог продовжує мародерство та експлуатації українських промислових потужностей на захоплених територіях», – додали в Центрі.

Нагадаємо, триває 383-тя доба російського широкомасштабного вторгнення. РФ не полишає намірів щодо окупації України. Не зважаючи на значні втрати, противник продовжує наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили 102 атаки противника на зазначених напрямках.