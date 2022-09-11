Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти хочуть «мобілізувати» українців на окупованих територіях, – Генштаб

Ірина Жукевич
glavcom.ua
Окупанти хочуть «мобілізувати» українців на окупованих територіях, – Генштаб
Окупанти хочуть мобілізувати українських чоловіків
Фото з відкритих джерел

Російські окупанти заборонили чоловікам залишати окуповані населені пункти

На тлі великих втрат окупанти планують провести так звану «мобілізацію» чоловічого населення на тимчасово окупованих територіях, чоловікам заборонено залишати населені пункти, йдеться у зведенні Генштабу у Facebook.

Так, на тимчасово захоплених територіях Харківської та Херсонської областей окупанти посилюють адміністративно-поліцейський режим, забороняється в'їзд і виїзд з населених пунктів, введена комендантська година.

У Херсоні був обшук житлових приміщень мікрорайону Східний, з яких видно Антонівський міст. Місцевих жителів Каховки та козацького російські військові попередили про відкриття вогню на ураження у разі їх наближення до переправ.

За добу ворог завдав 16 ракетних і 34 авіаудари. Постраждали 28 населених пунктів. Зокрема, Славгород, Велика Писарівка, Великі Проходи, Авдіївка, Невельське, Мар'їнка, Нескучне, Велика Новосілка, Дніпро та Брускинське.

На харківському напрямку ворожі підрозділи зі складу 3 мотострілецьких дивізій 20 загальновійськової армії залишилися без шляхів забезпечення, особовий склад перебуває в панічному настрої.

Відомо про численні санітарні втрати противника в зазначеному напрямку. У Валуйки Бєлгородської області доставлено понад 75 поранених російських військових, в той час як з Бєлгорода до Москви було евакуйовано більше сотні окупантів.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник стріляв із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, а саме:

  • на Сіверському напрямку – неподалік Білопілля, Линового та Грабовського Сумської області;
  • на Харківському напрямку – в районах населених пунктів Лютівка, Тимофіївка, Дементіївка, Золочів, Соснівка, Питомник, Руські Тишки, Черкаські Тишки та Борщова;
  • на Слов’янському напрямку – в районах населених пунктів Слов’янськ, Долина, Краснопілля, Велика Комишуваха, Довгеньке та Дмитрівка;
    на Краматорському напрямку – біля Кривої Луки, Пискунівки, Сидорового та Роздолівки;
  • на Бахмутському напрямку – в районах населених пунктів Весела Долина, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Яковлівка, Білогорівка та Веселе;
  • на Авдіївському напрямку – поблизу Авдіївки, Опитного, Водяного, Первомайського, Карлівки та Красногорівки;
  • на Новопавлівському напрямку – в районах населених пунктів Великі Новосілки, Шевченко, Вугледар та Мар’їнка;
  • на Запорізькому напрямку – біля Гуляйполя, Рівнопілля, Новосілки, Вільного Поля, Червоного та Малинівки;
  • на Південнобузькому напрямку – в районах населених пунктів Мирне, Степова Долина, Біла Криниця, Сухий Ставок, Любомирівка, Безіменне та Нова Зоря.

Сили оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Соснівка, Майорськ, Миколаївка Друга, Зайцеве, Весела Долина, Соледар, Бахмут, Піски, Первомайське та Новомихайлівка.

Авіація завдала 23 удари. Знищено чотири ЗРК, уражено 4 опорні пункти та 15 місць скупчення живої сили і техніки противника. Крім того, наші підрозділи ППО знищили два літаки (Су-25 та Су-34), один гелікоптер Ка-52, два БПЛА та одну керовану авіаційну ракету.

Також уражено два пункти управління безпілотної авіації, опорні пункти, скупчення озброєння та військової техніки противника в районах зосередження. В зону ураження потрапила понтонна переправа та плавзасоби противника з військовою технікою на них.

Нагадаємо, сьогодні вночі російські окупанти завдали ракетного удару по центру Дніпра.

Попередньо загиблих немає. Але є поранені.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники завдали удару по Немишлянському та Індустріальному районах Харкова. Внаслідок обстрілу є поранені та загиблі цивільні. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що в Індустріальному районі міста було попередньо два прильоти.

Теги: росія війна окупанти мобілізація

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

ЗАЕС повністю зупинила роботу, – Енергоатом
ЗАЕС повністю зупинила роботу, – Енергоатом
В окупованій Каховці детонує склад із боєприпасами рашистів (відео)
В окупованій Каховці детонує склад із боєприпасами рашистів (відео)
Окупанти хочуть «мобілізувати» українців на окупованих територіях, – Генштаб
Окупанти хочуть «мобілізувати» українців на окупованих територіях, – Генштаб
Дніпропетровщина вночі зазнала обстрілів та руйнувань, є поранені
Дніпропетровщина вночі зазнала обстрілів та руйнувань, є поранені
Триває звільнення Куп’янського та Ізюмського районів, – Генштаб ЗСУ
Триває звільнення Куп’янського та Ізюмського районів, – Генштаб ЗСУ
Обстріл Миколаєва: дев'ять осіб поранено
Обстріл Миколаєва: дев'ять осіб поранено

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
324K
Десантники взяли у полон російського підполковника без штанів (фото)
169K
Путінська пропагандистка різко змінила пластинку: вже готова співати українські пісні
107K
Спалена техніка, загиблі окупанти. Перші кадри контрнаступу на Харківщині
105K
Терорист Гіркін запропонував віддати Україні частину Росії
93K
Окупант розповів про стан армії РФ (перехоплення)
87K
Витягли з палаючого танка: ЗСУ взяли в полон капітана танкової роти окупантів

Новини

Порошенко передає на фронт сотні буржуйок
Вчора, 17:25
Росія перекинула на Херсонщину 1,3 тис. кадировців – Генштаб
Вчора, 07:09
П'ять новин 9 вересня, що наближають перемогу: підбірка «Главкома»
9 вересня, 21:00
Очільниця звільненої Балаклії: Навколишні села майже усі знищені
9 вересня, 20:00
Мережа вибухнула жартами через сповіщення від рятувальників (фото) 
9 вересня, 19:40
На Донеччині та півдні авіація ЗСУ завдала відчутних втрат ворогам – Генштаб
9 вересня, 19:22

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту