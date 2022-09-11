Окупанти хочуть «мобілізувати» українців на окупованих територіях, – Генштаб

Російські окупанти заборонили чоловікам залишати окуповані населені пункти

На тлі великих втрат окупанти планують провести так звану «мобілізацію» чоловічого населення на тимчасово окупованих територіях, чоловікам заборонено залишати населені пункти, йдеться у зведенні Генштабу у Facebook.

Так, на тимчасово захоплених територіях Харківської та Херсонської областей окупанти посилюють адміністративно-поліцейський режим, забороняється в'їзд і виїзд з населених пунктів, введена комендантська година.

У Херсоні був обшук житлових приміщень мікрорайону Східний, з яких видно Антонівський міст. Місцевих жителів Каховки та козацького російські військові попередили про відкриття вогню на ураження у разі їх наближення до переправ.

За добу ворог завдав 16 ракетних і 34 авіаудари. Постраждали 28 населених пунктів. Зокрема, Славгород, Велика Писарівка, Великі Проходи, Авдіївка, Невельське, Мар'їнка, Нескучне, Велика Новосілка, Дніпро та Брускинське.

На харківському напрямку ворожі підрозділи зі складу 3 мотострілецьких дивізій 20 загальновійськової армії залишилися без шляхів забезпечення, особовий склад перебуває в панічному настрої.

Відомо про численні санітарні втрати противника в зазначеному напрямку. У Валуйки Бєлгородської області доставлено понад 75 поранених російських військових, в той час як з Бєлгорода до Москви було евакуйовано більше сотні окупантів.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник стріляв із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, а саме:

на Сіверському напрямку – неподалік Білопілля, Линового та Грабовського Сумської області;

на Харківському напрямку – в районах населених пунктів Лютівка, Тимофіївка, Дементіївка, Золочів, Соснівка, Питомник, Руські Тишки, Черкаські Тишки та Борщова;

на Слов’янському напрямку – в районах населених пунктів Слов’янськ, Долина, Краснопілля, Велика Комишуваха, Довгеньке та Дмитрівка;

на Краматорському напрямку – біля Кривої Луки, Пискунівки, Сидорового та Роздолівки;

на Краматорському напрямку – біля Кривої Луки, Пискунівки, Сидорового та Роздолівки; на Бахмутському напрямку – в районах населених пунктів Весела Долина, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Яковлівка, Білогорівка та Веселе;

на Авдіївському напрямку – поблизу Авдіївки, Опитного, Водяного, Первомайського, Карлівки та Красногорівки;

на Новопавлівському напрямку – в районах населених пунктів Великі Новосілки, Шевченко, Вугледар та Мар’їнка;

на Запорізькому напрямку – біля Гуляйполя, Рівнопілля, Новосілки, Вільного Поля, Червоного та Малинівки;

на Південнобузькому напрямку – в районах населених пунктів Мирне, Степова Долина, Біла Криниця, Сухий Ставок, Любомирівка, Безіменне та Нова Зоря.

Сили оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Соснівка, Майорськ, Миколаївка Друга, Зайцеве, Весела Долина, Соледар, Бахмут, Піски, Первомайське та Новомихайлівка.

Авіація завдала 23 удари. Знищено чотири ЗРК, уражено 4 опорні пункти та 15 місць скупчення живої сили і техніки противника. Крім того, наші підрозділи ППО знищили два літаки (Су-25 та Су-34), один гелікоптер Ка-52, два БПЛА та одну керовану авіаційну ракету.

Також уражено два пункти управління безпілотної авіації, опорні пункти, скупчення озброєння та військової техніки противника в районах зосередження. В зону ураження потрапила понтонна переправа та плавзасоби противника з військовою технікою на них.

Нагадаємо, сьогодні вночі російські окупанти завдали ракетного удару по центру Дніпра.

Попередньо загиблих немає. Але є поранені.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники завдали удару по Немишлянському та Індустріальному районах Харкова. Внаслідок обстрілу є поранені та загиблі цивільні. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що в Індустріальному районі міста було попередньо два прильоти.