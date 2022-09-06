Російські загарбники шоковані натиском ЗСУ – перехоплення СБУ (аудіо)
Під сильним вогнем ЗСУ окупанти не можуть ні відбиватися, ні будувати свої укріплення
Російські загарбники, які поки що утримують тимчасово окуповані території України, мріють вже не про свою перемогу, а лише про те, як вціліти і вижити. Про це свідчить нова телефонна розмова російських загарбників, яку перехопила СБУ.
«Слышишь: «Грады» ху*рят? Пи *дец у них контрбатарейная война дикая… Это целый день такая ху *ня. Это не передать. Как это пережить – не знаю. Вообще не знаю… Как только выжить хотя бы», – розповідає один російський контрактник іншому.
Під таким вогнем окупанти не можуть ні відбиватися, ні будувати свої укріплення. Коли вони спробували це робити, їх виявив український безпілотник, а за ним – накрила артилерія. «Птичка сосчитала, как начали 152-ой накладывать… мы еле ноги унесли, в убежище сидим», – вражений росіянин.
І такою втечею закінчується кожна спроба: «Приходим: как начали нас петушить из двух орудий! Как начали нас огнем… Мы съе* ывали пешком оттуда... Короче, минут 40 нас просто там петушили по жесткому».
Ефективність такої «зустрічі» ворогів доведена цифрами: втрати армії рф в Україні сягають понад 50 тис. особового складу.
А щоб зберегти своє життя, росіяни можуть зателефонувати на гарячу телефонну лінію 2402 і здатися в полон.
Як раніше повідомлялося, бойовики незаконних збройних формувань «ДНР» не хочуть воювати. Про це свідчить чергова телефонна розмова окупанта з дружиною, яку перехопила розвідка Міноборони.
Нагадаємо, триває 195-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.
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