Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Російські загарбники шоковані натиском ЗСУ – перехоплення СБУ (аудіо)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Російські загарбники шоковані натиском ЗСУ – перехоплення СБУ (аудіо)
фото з відкритих джерел

Під сильним вогнем ЗСУ окупанти не можуть ні відбиватися, ні будувати свої укріплення

Російські загарбники, які поки що утримують тимчасово окуповані території України, мріють вже не про свою перемогу, а лише про те, як вціліти і вижити. Про це свідчить нова телефонна розмова російських загарбників, яку перехопила СБУ.

«Слышишь: «Грады» ху*рят? Пи *дец у них контрбатарейная война дикая… Это целый день такая ху *ня. Это не передать. Как это пережить – не знаю. Вообще не знаю… Как только выжить хотя бы», – розповідає один російський контрактник іншому.

Під таким вогнем окупанти не можуть ні відбиватися, ні будувати свої укріплення. Коли вони спробували це робити, їх виявив український безпілотник, а за ним – накрила артилерія. «Птичка сосчитала, как начали 152-ой накладывать… мы еле ноги унесли, в убежище сидим», – вражений росіянин.

І такою втечею закінчується кожна спроба: «Приходим: как начали нас петушить из двух орудий! Как начали нас огнем… Мы съе* ывали пешком оттуда... Короче, минут 40 нас просто там петушили по жесткому».

Ефективність такої «зустрічі» ворогів доведена цифрами: втрати армії рф в Україні сягають понад 50 тис. особового складу.

А щоб зберегти своє життя, росіяни можуть зателефонувати на гарячу телефонну лінію 2402 і здатися в полон.

Як раніше повідомлялося, бойовики незаконних збройних формувань «ДНР» не хочуть воювати. Про це свідчить чергова телефонна розмова окупанта з дружиною, яку перехопила розвідка Міноборони.

Нагадаємо, триває 195-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. 

Теги: війна окупанти СБУ ЗСУ

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Кривому Розі підіймається стовп диму
Рашисти вдарили ракетами по Кривому Рогу
Сьогодні, 08:19
Кремль не шкодує грошей на інформаційну війну
Як рашисти переконують нас у своїй величі
Вчора, 12:05
Ворог знищив одне крило 4-поверхової будівлі та пошкодив прилеглі житлові багатоповерхівки
Донеччина: рашисти вщент зруйнували ще один навчальний заклад (фото)
Сьогодні, 12:22

Події в Україні

Російські загарбники шоковані натиском ЗСУ – перехоплення СБУ (аудіо)
Російські загарбники шоковані натиском ЗСУ – перехоплення СБУ (аудіо)
В окупованому Маріуполі рашисти хочуть провести мобілізацію
В окупованому Маріуполі рашисти хочуть провести мобілізацію
ЗСУ знищили понтонну переправу окупантів на Херсонщині (фото)
ЗСУ знищили понтонну переправу окупантів на Херсонщині (фото)
Правоохоронці оголосили підозру заступниці Сальдо
Правоохоронці оголосили підозру заступниці Сальдо
ЗСУ просунулися та закріпилися на Луганщині – Гайдай
ЗСУ просунулися та закріпилися на Луганщині – Гайдай
Ракетний удар по Харкову: рашисти вщент зруйнували частину багатоповерхівки (фото)
Ракетний удар по Харкову: рашисти вщент зруйнували частину багатоповерхівки (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
233K
У кількох областях прогриміли вибухи
80K
«Слишком бестолково все делаем»: Царьов визнав, що Росія програє 
80K
Зустріч Путіна та Зеленського. Кремль назвав нову умову
65K
Саакашвілі з в'язниці повідомив погані новини для країни-терористки РФ
47K
В Україні масштабна повітряна тривога (мапа)
36K
Сміялися і дивно поводились. Путін, Шойгу та Герасимов з'явились на військових навчаннях

Новини

Окупанти панікують і визнають: ЗСУ на Харківщині перейшли в наступ
Сьогодні, 16:10
У центрі окупованого Бердянська прогримів вибух (фото)
Сьогодні, 15:07
Щасливчик та невдаха: як прикордонник полонив командира авіації рашистів (фото)
Сьогодні, 14:50
Порошенко з волонтерами за пів року допоміг ЗСУ на $46 млн
Сьогодні, 13:39
Українські воїни відбили наступ ворога на п’ятьох напрямках
Сьогодні, 07:17
П'ять хороших новин дня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Вчора, 21:02

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту