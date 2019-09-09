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    Події в Україні

    Окупанти майже годину обстрілювали українських захисників біля Зацевого

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    У відповідь українські військові застосували гранатомети, щоб змусити бойовиків припинити вогонь - Мотузяник - Окупанти майже годину обстрілювали українських захисників біля Зацевого
    У відповідь українські військові застосували гранатомети, щоб змусити бойовиків припинити вогонь - Мотузяник

    Станом на 12.00 втрат у лавах Об’єднаних сил немає

    На Донбасі російські окупаційні війська цієї доби майже годину обстрілювали українських захисників біля Зайцевого та випустили вісім мін 82-го калібру.

    Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник.

    Зазначається, що втрат серед українських захисників наразі немає.

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     «Станом на 12.00 сьогодні, 9 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано поки що один факт порушення російсько-окупаційними військами режиму перемир’я. Так, сьогодні рівно об 11.00 противник відкрив вогонь з мінометів 82-го калібру, з витратою вісім мін, в бік наших позицій в районі Зайцевого. Цей вогневий наліт, який за часом тривав близько години, окупанти здійснили зі сторони н.п. Гольмівський», - повідомив речник.

    За словами Мотузяника, у відповідь українські військові застосували гранатомети, щоб змусити бойовиків припинити вогонь.

    Станом на 12.00 втрат у лавах Об’єднаних сил немає.

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