Окупанти майже годину обстрілювали українських захисників біля Зацевого
Станом на 12.00 втрат у лавах Об’єднаних сил немає
На Донбасі російські окупаційні війська цієї доби майже годину обстрілювали українських захисників біля Зайцевого та випустили вісім мін 82-го калібру.
Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник.
Зазначається, що втрат серед українських захисників наразі немає.
«Станом на 12.00 сьогодні, 9 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано поки що один факт порушення російсько-окупаційними військами режиму перемир’я. Так, сьогодні рівно об 11.00 противник відкрив вогонь з мінометів 82-го калібру, з витратою вісім мін, в бік наших позицій в районі Зайцевого. Цей вогневий наліт, який за часом тривав близько години, окупанти здійснили зі сторони н.п. Гольмівський», - повідомив речник.
За словами Мотузяника, у відповідь українські військові застосували гранатомети, щоб змусити бойовиків припинити вогонь.
Станом на 12.00 втрат у лавах Об’єднаних сил немає.