Окупанти майже годину обстрілювали українських захисників біля Зацевого



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У відповідь українські військові застосували гранатомети, щоб змусити бойовиків припинити вогонь - Мотузяник

Станом на 12.00 втрат у лавах Об’єднаних сил немає

На Донбасі російські окупаційні війська цієї доби майже годину обстрілювали українських захисників біля Зайцевого та випустили вісім мін 82-го калібру.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник.

Зазначається, що втрат серед українських захисників наразі немає.

«Станом на 12.00 сьогодні, 9 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано поки що один факт порушення російсько-окупаційними військами режиму перемир’я. Так, сьогодні рівно об 11.00 противник відкрив вогонь з мінометів 82-го калібру, з витратою вісім мін, в бік наших позицій в районі Зайцевого. Цей вогневий наліт, який за часом тривав близько години, окупанти здійснили зі сторони н.п. Гольмівський», - повідомив речник.

За словами Мотузяника, у відповідь українські військові застосували гранатомети, щоб змусити бойовиків припинити вогонь.

Станом на 12.00 втрат у лавах Об’єднаних сил немає.