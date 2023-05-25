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Окупанти мілітаризували острів Джарилгач – Генштаб

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Окупанти мілітаризували острів Джарилгач – Генштаб
Авіація Сил оборони за добу завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Окупанти розмістили на острові близько 300 російських військовослужбовців та 15 викрадених у місцевого населення човнів

Триває 456-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Армія РФ зосередилась на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Українські військові атакували склад боєприпасів та радіолокаційну станцію окупантів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Російські обстріли

Цієї доби, вночі, Російська Федерація завдала чергового масованого удару по території України, застосувавши іранські ударні БпЛА «Shahed-136/131». 36 із 36 було знищено нашими захисниками.

Загалом протягом цієї доби противник завдав 2 ракетних ударів із ЗРК С-300 по цивільній інфраструктурі селища Циркуни в Харківській області, внаслідок чого пошкоджено приватний будинок.

Крім того, ворог завдав 48 авіаційних ударів та здійснив близько 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Ситуація на фронті

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Загалом, протягом минулої доби відбулось 17 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах.

Протягом доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Гай, Кам’янська Слобода Чернігівської області; Ходине, Володимирівка, Олександрівка, Велика Писарівка Сумської області, а також Стрілеча, Красне, Черкаські Тишки, Лук’янці, Нескучне, Тернова, Вовчанськ, Чугунівка, Хатнє в Харківській області.

На Куп’янському напрямку не припиняє спроб покращити тактичне положення. Завдав авіаударів в районі населених пунктів Чайківка та Кислівка Харківської області.

Протягом доби вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Тополі, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Западне, Кислівка Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки. Завдав авіаційних ударів в районі Білогорівки Луганської області та Івано-Дар'ївки на Донеччині.

Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Іванівка, Торське, Верхньокам’янське і Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку протягом доби противник продовжує вести наступальні дії в районі Бахмуту.

Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Привілля, Оріхово-Василівка, Григорівка, Бахмут, Калинівка, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Предтечине, Костянтинівка, Біла Гора, Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Красногорівки. Завдав авіаційних ударів в районі Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли Авдіївки, Первомайського та Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка.

Завдав авіаційних ударів в районі Мар’їнки. В той же час, ворожих обстрілів зазнали населені пункти Мар’їнка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог обстріляв, зокрема, Вугледар та Пречистівку.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів в районах Ольгівського, Гуляйполя, Новоданилівки Запорізької області та Новоберислава в Херсонській області.

Здійснив обстріли населених пунктів Зелене Поле, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Щербаки, Степове, Кам’янське та Степногірськ Запорізької області; Золота Балка, Новоолександрівка, Гаврилівка, Веселе, Козацьке, Львове, Висунці, Білозерка, Антонівка, Велетенське Херсонської області та місто Херсон.

Острів Джарилгач

Російські окупаційні війська мілітаризували острів Джарилгач, який 19 травня з’єднано ними з тимчасово захопленою материковою частиною Херсонської області в районі населеного пункту Лазурне.

Зокрема, окупанти розмістили на острові близько 300 російських військовослужбовців та 15 човнів іноземного виробництва, що були викрадені у місцевого населення.

Втрати ворога

Авіація Сил оборони за добу завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника.

А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, 1 склад боєприпасів, 1 радіолокаційну станцію та артилерійський підрозділ ворога на вогневих позиціях.

Теги: війна Генштаб окупанти

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