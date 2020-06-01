Окупанти на Донбасі атакували українські позиції з дрона
Внаслідок вибуху один український військовослужбовець отримав осколкове поранення - штаб ООС
Окупанти на Донбасі сьогодні, 1 червня, вчергове порушили режим припинення вогню та обстріляли українських захисників поблизу населеного пункту Гнутове. Про це повідомляє пресслужба ООС.
Зазначається, що російсько-окупаційні війська з безпілотного літального апарату скинули ВОГ-17 над позиціями Об’єднаних сил.
«Внаслідок вибуху один український військовослужбовець отримав осколкове поранення. Воїна оперативно доставлено до лікувального закладу, де йому було надано належну медичну допомогу», - йдеться у повідомленні.
У пресслужбі ООС повідомили, що українські військові, використовуючи наявні вогневі засоби, дали загарбникам адекватну відповідь.
Як повідомлялося, 31 травня бойовики обстріляли українських військових поблизу Оріхового і Новотроїцького.