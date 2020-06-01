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    Події в Україні

    Окупанти на Донбасі атакували українські позиції з дрона

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    Воїна оперативно доставлено до лікувального закладу - Окупанти на Донбасі атакували українські позиції з дрона
    Воїна оперативно доставлено до лікувального закладу

    Внаслідок вибуху один український військовослужбовець отримав осколкове поранення - штаб ООС

    Окупанти на Донбасі сьогодні, 1 червня, вчергове порушили режим припинення вогню та обстріляли українських захисників поблизу населеного пункту Гнутове. Про це повідомляє пресслужба ООС.

    Зазначається, що російсько-окупаційні війська з безпілотного літального апарату скинули ВОГ-17 над позиціями Об’єднаних сил.

    «Внаслідок вибуху один український військовослужбовець отримав осколкове поранення. Воїна оперативно доставлено до лікувального закладу, де йому було надано належну медичну допомогу», - йдеться у повідомленні.

    У пресслужбі ООС повідомили, що українські військові, використовуючи наявні вогневі засоби, дали загарбникам адекватну відповідь.

    Як повідомлялося, 31 травня бойовики обстріляли українських військових поблизу Оріхового і Новотроїцького.

    окупанти бойовики на Донбасі військові
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