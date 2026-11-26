Унаслідок російських атак, що тривали протягом доби 25 листопада та вранці 26 листопада, у громадах Чернігівщини є постраждалі. Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, передає «Главком».

«Троє людей постраждали в Городні через удар «геранню» по пилорамі. Двох чоловіків ушпиталили, один лікується амбулаторно. Рятувальники оперативно загасили пожежу на місці влучання. У Семенівці унаслідок ударів FPV-дронами пошкоджена лікарня і школа», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, пізно ввечері ворог завдав удару по території підприємства в Корюківці.

Також у селі Олишівської громади постраждала жінка. Через дронову атаку там пошкоджений будинок, зайнялися господарчі будівлі.

За даними Чауса, зранку росіяни вдарили по оселі в Новгороді-Сіверському. Там спалахнула пожежа.

Нагадаємо, ввечері 25 листопада російські окупанти атакували Київ балістичними ракетами. У Деснянському районі столиці ворожий удар припав на будівлю на території промзони.

До слова, вранці 26 листопада російська терористична армія атакувала Харків. Унаслідок цього постраждали люди.

Також реактивні шахеди вдарили по Кривому Рогу, де зафіксовано значні руйнування.