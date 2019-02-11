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    Події в Україні

    Окупанти на Донбасі поранили українського військовослужбовця

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    Окупанти обстріляли позиції українських захисників двічі з мінометів калібру 120 та 82 мм - Окупанти на Донбасі поранили українського військовослужбовця
    Окупанти обстріляли позиції українських захисників двічі з мінометів калібру 120 та 82 мм

    Бойовики дев'ять разів порушили режим тиші

    З початку поточної доби окупанти обстріляли позиції українських військових дев'ять разів, у тому числі, п'ять разів застосовували заборонену Мінськими домовленостями зброю. Про це повідомляє прес-центр штабу Операції об'єднаних сил (ООС) у Facebook

    Як зазначається, внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

    «Зокрема, окупанти обстріляли позиції українських захисників: двічі з мінометів калібру 120 та 82 мм в районі населеного пункту Гнутове; зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї біля населеного пункту Павропіль; двічі з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу селища Піски. Також опорний пункт підрозділу ЗСУ в районі населеного пункту Піски був обстріляний з мінометів 120-го калібру», - йдеться у повідомленні.

    Крім того, ворог двічі обстріляв із мінометів калібру 82 мм українських захисників у районі селища Нововтошківське та з ручних і автоматичних станкових гранатометів, а також із великокаліберних кулеметів позиції українських військових поблизу населеного пункту Хутір Вільний.

    Напередодні в Міноборони заявили, що у зоні операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі знизилася інтенсивність обстрілів.

    У ранковому зведенні прес-центр ООС зазначив, що за добу на Донбасі не постраждав жоден український військовий. За даними розвідки, 10 лютого ліквідували одного бойовика.

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