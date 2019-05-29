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    Події в Україні

    Окупанти на Донбасі продовжують обстрілювати позиції українських захисників

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    Втрат серед українських військових нема - Окупанти на Донбасі продовжують обстрілювати позиції українських захисників
    Втрат серед українських військових нема

    Проросійські бойовики вісім разів порушили режим припинення вогню й застосували зброю, заборонену Мінськими домовленостями

    На Донбасі у середу, 29 травня, проросійські бойовики вісім разів порушили режим припинення вогню й застосували зброю, заборонену Мінськими домовленостями. Про це прес-центр ООС у Facebook.

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    Зазначається, що поблизу села Водяне бойовики здійснили обстріл з артилерійських систем калібру 122 мм. Поблизу населеного пункту Піски бойовики здійснили 4 обстріли використовуючи міномети калібру 82 мм, а також протитанкові ракетні комплекси.

    Поблизу міста Мар’їнка бойовики обстріляли позиції ООС використовуючи станкові протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети, а в районі Новотроїцького проросійські найманці вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

    Також в районі села Гнутове бойовики вели обстріл використовуючи протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

    «Втрат серед українських військовослужбовців немає. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються», - повідомили в штабі ООС.

    Нагадаємо, 28 травня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, один український військовий отримав поранення. Обстріли велися з артилерійських систем калібру 152 мм та мінометів калібрів 120 і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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